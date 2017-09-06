“Halep’in Cine Köyündeki Saldırıyı ABD Gerçekleştirdi”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Konseyi, Suriye raporunu yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, Komisyon raporunda 16 Mart’ta Suriye’nin Halep iline bağlı Cine köyünde 38 sivilin namaz kıldıkları sırada öldürüldüğü hava saldırısını ABD’nin gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi.

Raporda, “ABD güçleri, bir camiye saldırırken, Halep’in Cine köyündeki sivilleri korumak için makul önlemleri almakta başarısız olarak, uluslararası insani hukuku ihlal etti.” denildi.