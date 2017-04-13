Halep’in Batısına Fosfor Bombalı Saldırı Düzenlendi!
Suriye’nin kuzeyinde yer alan Halep’in direnişçilerin kontrolündeki Daret İzze ilçesine fosfor bombasıyla düzenlenen saldırıda 3 sivilin yaralandığı belirtildi.
Halep’in batısında yer alan Daret İzze ilçesindeki sivil savunma yetkililerinden Suphi Arif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rusya’ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı, ilçedeki yerleşim alanlarını fosfor bombasıyla hedef aldı.” dedi.
Direnişçilerin kontrolündeki bölgeye gece düzenlenen saldırıda 3 sivilin yaralandığını belirten Arif, “Bombardımanda çok sayıda yerleşim yerinde yangın çıktı. Alevler sivil savunma ile itfaiye ekiplerince söndürüldü.” diye konuştu.
Öte yandan, yerel kaynaklar İdlib’in Cisr eş-Şuğur ilçesinin de fosfor bombalı saldırıya maruz kaldığını bildirirken, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Etiketler: suriye, halep, daret izze, rusya, fosfor bombası
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