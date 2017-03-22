'Halep İçin Sivil Yürüyüş' Saraybosna'ya Ulaştı

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22.03.2017 21:20
'Halep İçin Sivil Yürüyüş' Saraybosna'ya Ulaştı
Suriye'de bombardımanların son bulması ve sivillere insani yardım ulaştırılması için Almanya'dan yola çıkan "Halep İçin Sivil Yürüyüş", Saraybosna'ya ulaştı.

Suriye'de bombardımanların son bulması ve sivillere insani yardım ulaştırılması için Almanya'dan yola çıkan "Halep İçin Sivil Yürüyüş", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı.

35 kişilik grup, Saraybosna'da ilk olarak Bosna'daki savaşın ilk kurbanları Suada Dilberovic ve Olga Sucic'in öldürüldüğü Vrbanja Köprüsü'nü ziyaret ederek, buradaki anıta çiçek bıraktı.

"Grup daha sonra, şehir merkezindeki Sönmeyen Ateş Anıtı'na gelerek, ayaklarını kırmızı renge boyayıp Ferhadija Caddesi'nde bir süre yürüdü.

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Harekete öncülük eden Polonyalı gazeteci Anna Alboth, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşananları Berlin'den takip ettiğini ve haberleri izledikçe daha fazla dayanamadığını belirterek, "Günlerce uyuyamadım. Daha sonra arkadaşlarımla bir araya gelerek Suriye için bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yürüdükleri ülkelerde 3 binden fazla kişinin kendilerini takip ettiğini anlatan Alboth, yol boyunca karşılaştıkları Suriyelilerin de kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Slovenya'dan yürüyüşe dahil olan Leo Pirz ise Suriye halkına dayanışma mesajı vermek istediklerini kaydederek, herkese yürüyüşe destek olma çağrısında bulundu.

AA

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