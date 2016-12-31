Halep İçin 221 Yardım Tırı Yola Çıktı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı’nın koordinasyonunda; ilçe teşkilatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AK Partili İlçe Belediyelerin katılımıyla başlatılan “Halep için Kardeşlik Seferberliği” yardım kampanyasında toplanan yardımları taşıyan TIR’lar yola çıktı.
Maltepe Miting Alanı'nda Dr. Selim Temurci’nin ev sahipliğin düzenlenen törene, Başbakanın eşi Sayın Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe ve Belediye Başkanları, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım ile çok sayıda teşkilat mensubumuz katıldı.
Gözyaşıyla yoğrulan, yüzyılın en büyük katliamının yaşandığı Halep’te zor günler geçiren kardeşlerimiz için toplanan kışlık giysi, battaniye, gıda paketi, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, oyuncak, yatak ve ısıtıcı gibi yardımlarla dolu 221 TIR Halep’e uğurlandı.
SURİYELİ, HALEPLİ KARDEŞLERİMİZ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Dr. Selim Temurci, siyasi etkinliklerden alışkın oldukları Maltepe Meydanı’nda bir kardeşlik buluşması için bir araya gelindiğini belirtti ve şöyle devam etti: "Tam bir yıl önce Bayırbucak'taki zulümden kaçan kardeşlerimize buradan yardımlarımızı dualarla uğurlamıştık. Yine kardeşlik coğrafyamız acılarla kıvranıyor. Çıkarları bu coğrafyalarda görenler, kan ve gözyaşını kardeşlerimizin yaşadığı yerlerin kaderi haline getirmeye çalışıyorlar. Onlar zulümlere sessiz kaldılar. Ama biz Maltepe meydanından tüm dünyaya haykırıyoruz. Suriyeli, Halepli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Onlar görmese de duymasa de Halepli kardeşlerimize Türkiye olarak biz sahip çıkacağız. İyiliğin, merhametin ve adaletin yanında olacağız. İnşallah mazlumların sesi olacağız.
BU YARDIMLAR MERHAMETİN, KARDEŞLİĞİN TIR'LARIDIR
Merhamet duygusunu dünyaya anlatmak istedikleri belirten Temurci, sözlerini söyle sürdürdü: “Bu yardım TIR’larıyla dünyaya ve insanlığa merhamet duygusunu anlatmak istiyoruz. Bu duygu yüreğinizde varsa; duramazsınız, sessiz kalamazsınız. Bir şeyler yapmak için harekete geçmek istersiniz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif diyor ya ‘ta ciğerim yanar’ işte bizler bu haldeyiz. Bu yardımlar, merhametin, kardeşliğin TIR’larıdır. Bu TIR’lar İstanbul-Halep kardeşliğinin en güzel göstergesidir. Bizler bu TIR’ları Çanakkale’de şehit olan ceddimizin torunlarına gönderiyoruz. Kendi kardeşlerimize, ailelerimize ve çocuklarımıza gönlümüzü açıyoruz. Bizler böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. İstanbul’un ruhu, merhamettir. İşte İstanbul bu merhameti, bu şefkati kendi coğrafyasına, yardıma muhtaç kardeşlerine ulaştırmakta kararlıdır.”
HERKESE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM
Dr. Selim Temurci sözlerini şöyle tamamladı: “Bu TIR’lar İstanbullu kardeşlerimizin rızıklarından, giydiklerinden, gönüllerinden sevgi katarak doldurdukları yardımlardır. Bu TIR’ların içinde İstanbulluların yüreği ve sevgisi var. Aziz İstanbullulara gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti'nin AK yürekli kadrolarına teşekkür ediyorum. Onlar kurucu liderimizi ve AK Parti’yi hiç yalnız bırakmadılar. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve 25 AK Partili İlçe Belediyesi, yine Kızılay Genel Başkanımız ve İstanbul Şube Başkanımızla birlikte bu yardım kampanyasının bayraktarlığını yapmışlardır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Mektup yazan küçük kardeşlerime teşekkür ediyorum. Elini taşın altına koyan merhametli tüm kardeşlerime sesleniyorum. Bugün burada, siyasetin ötesinde bir durum var. Bir iyilik kervanının, bir hayırda yarışanlar topluluğunun temsilcileri olduğunuzu gösterdiniz. Allah hepinizden razı olsun.”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ta söz alarak bir konuşma yaptılar.
BİZİM İÇİN HALEP NEYSE, ANTEP DE ODUR
‘Bugün çok değerli bir iyilik kervanını uğurlamak üzere bir aradayız. Bu bilinçle yüzlerce İstanbullu, Suriyeli mazlum kardeşlerin sesine ses vermek için toplandı.’ Diyerek konuşmasına başlayan Başbakanımızın eşi Semiha Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalışma meyvesini verdi. Bugün 200'ü aşkın TIR yola çıkıyor. Bu iyilik kervanı, yapılacak yardımların ilk adımı.
İnşallah yardımlar savaş mağdurlarının yaralarını saracak şekilde artırılacaktır. Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin hep devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse, Gaziantep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur. Biz, gözleri olup göremeyenlerden, kulağı olup duyamayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olamayız. Kardeşlerimizi hatırlamak da bizim hem tarih hem vicdan borcumuzdur. Bugün Halepli aziz şehitlerimizin geçmişte canları pahasına hissettiği o aidiyeti fazlasıyla Suriye için yüreğimizin derinliklerinde yaşıyoruz."
Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin ülkelerine yazdıkları mektuplardan oluşan bir serginin de yer aldığı programda; mazlumlar için de dua edildi. Duaların ardından protokol üyeleri Suriyeli 20 çocukla hatıra fotoğrafı çektirtirdi.
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