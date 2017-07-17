Haksöz Dergisinin Temmuz-Ağustos 2017 Sayısı Çıktı!

Haksöz dergisi, iki sayı birleşik olarak özel bir dosya-soruşturmayla çıktı. Temmuz-Ağustos 2017 tarihli 316-317. Sayısında Haksöz, 15 Temmuz’u ve sonrasını masaya yatırıyor.

Gündem’de son zamanlarda zirve yapan mülteci/muhacir düşmanlığına dikkat çekilirken zihinsel ve ahlaki bir soruna nasıl yaklaşmak gerektiğine dair vurgular yer alıyor.

Rıdvan Kaya, Katar’a yönelik kuşatmayı konu edindiği yazısında küresel emperyalistler ve yerli despotların İslami hareketleri tasfiye ittifakı karşısında nasıl bir duruş sergilemek gerektiğini ele alıyor.

Dergide 15 Temmuz üzerine bir dosya ve bir de soruşturma bulunuyor.

Hamza Türkmen, 15 Temmuz Darbe Girişimine karşı direnişte STK’ların rolünü,

Selahaddin Eş Çakırgil, Türkiye’de darbeler tarihini,

Bahadır Kurbanoğlu, 15 Temmuz darbesi sonrasını; OHAL, hukuk ve adalet tartışmalarını,

Musa Üzer, FETÖ operasyonlarında yaşanan hukuksuzlukları ve İslamcıların tepkisini irdeliyorlar.

İlyas Sayım Temmuz dergisi özelinde 15 Temmuz’un edebî yansımalarından biri olarak direniş şiirlerini konu ediniyor.

Dergide “15 Temmuz’un Sonrası” başlıklı soruşturmada ise Ahmet Taşgetiren, Ahmet Yıldız, Ali Kaçar, Ali Yalçın, Bülent Gökgöz, Cüneyt Toraman, Fırat Toprak, Kazım Sağlam, Muharrem Balcı, Ramazan Beyhan, Serdar Bülent Yılmaz, Süleyman Arslantaş ve Yasin Şamlı 15 Temmuz hadisesinin Türkiye siyasi ve toplumsal yapısı bağlamında ne ifade ettiğine, OHAL uygulamasının sürdürülmesine, FETÖ ile mücadele adına devletin idare ve yargı düzleminde takındığı tavra ve konuya dair İslami camianın tavrına ilişkin sorulara cevap veriyorlar.

Eyüp Togan ve Fırat Taşdemir’in Suriye’deki Şiiler ve hapisteki Suriyeliler üzerine çevirilerinin yayınlandığı dergide Şefik Sevim ise Özgür-Der heyeti olarak gittikleri Suriye’den izlenimlerini paylaşıyor.

Fatih Pala’nın Cengiz Duman’la “Üç Kral İki Peygamber” kitabı üzerine yaptığı röportajın yayınlandığı dergide Osman Sevim’in bir denemesi, Bünyamin Doğruer’in de bir şiiri var. Dergide son olarak Rıdvan Kaya’nın “adalet” konulu deneme tadında yazısı yer alıyor.