Haksöz Dergisinin Şubat 2017 Sayısı Çıktı!
“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Şubat 2017 tarihli 311. Sayısı çıktı. Anayasa değişiklik paketini kapağa taşıyan dergi, “Sadece Sistem Değil, Rejim de Değişmeli!” vurgusuyla dikkat çekiyor.
Parlamenter ya da başkanlık sisteminde önce tartışılması gerekenin rejim olduğunun vurgulandığı Gündem yazısında paketteki maddeler de tahlil ediliyor. Olağanüstülüğün olağanlaşma riskine dair duyulan kaygıyı da dile getiren dergi, bununla birlikte Kemalist rejim dayatmasının tümüyle tasfiye edilmesi gerektiğini bildiriyor.
Hamza Türkmen de cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmaya açarak reel ve ideal siyaset açısından konuya nasıl yaklaşmak gerektiğini irdeliyor ve “Bu sistem bir sonuç mu yoksa merhale mi?” Önemli olanın bu soruya nasıl bir cevap verileceği olduğunu belirtiyor.
Rıdvan Kaya, Astana görüşmelerini ele alıyor ve “işgal gölgesinde çözüm tiyatrosu” olarak nitelediği görüşmelerin sahadaki gerçekliğe uymadığını belirterek sürecin tehlikelerine dikkat çekiyor ve Türkiye’nin yaklaşımına eleştiriler getiriyor.
Musa Üzer de konuya Suriye politikasının teslim edildiği Türkiye bürokrasisinin sıkıntılarına dikkat çekerek devam ediyor. Direniş örgütleri arasında yaşananları da sorgulayan üzer, gelinen noktada Türkiye’deki bürokratik oligarşinin sorumluluklarına değiniyor.
Bilal Abdulkerim ve Beşir Nafi’nin çeviri yazılarında da Suriye’de çözümün neden artık sadece askerî direnişle mümkün olduğu ve devrimin kaybetmesi durumunda neler yaşanabileceği yaşanan tecrübelerden hareketle gözler önüne seriliyor.
Şuayb Mekeç, “İslami terör” kavramı üzerinde durarak Batı’nın ikiyüzlü ve İslamofobik politikalarına dikkat çekiyor; bununla birlikte İslam coğrafyasında ortaya çıkan tedhiş örgütlerine dair değinilerde bulunuyor.
Recep Ardoğan, İslam ve medeniyet konusunu işliyor ve peygamberlerin neden şehirlere gönderilmiş olabileceğini tartışıyor.
Bir diğer yazısında Rıdvan Kaya, bir şahsiyet zaafını ele alıyor. “Övme ve Övülme Zaafından Kaçınmak” başlıklı yazısında gururu ve kibri besleyecek davranışlardan uzak kalmak gerektiğini salık veriyor.
Harun Ünal, Fatır Suresi 32. ayette tasnif edilen “nefislerine zulmedenler, orta yolu tutanlar ve önde gidenler”in tefsirlerde nasıl ele alındığı tahlil ediyor ve Kitab’a varis olanların ahvalini ortaya koyuyor.
Murat Kayacan, Kur’an’da “Allah’ın izniyle” ifadesinin nerelerde ve hangi bağlamda yer aldığını irdeliyor.
Mustafa Siel, Furkan Suresi tefsirine devam ettiği yazısında tevhid, melekler, kitaplar, peygamberlik ve ahiret meselelerini inceliyor.
Erkam Kuşçu’nun kitap haberleriyle, Gülşen Demirkol Özer’in 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı hakkında bir denemesiyle, Bünyamin Doğruer ve Osman Sevim’in şiirleriyle katkıda bulunduğu derginin arka sayfası ise 28 Şubat’ın 20. Yılı vesilesiyle hapishanedeki 28 Şubat mağdurlarına ayrılmış.
İRTİBAT: 0212 524 10 28
haksozdergisi@gmail.com
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Türkiye'nin Önündeki İmkanlar ve Açgözlü Fırsatçılar
- Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a Şartsız Şurtsuz Vizesiz Seyahat Hakkı
- Aras Kargo'ya Ticari Kayyum Atandı
- Şeyh Muhaysini: Trump, ABD’nin Gerçek Yüzüdür
- Kadınların Seçimlere Katılmaması İçin Hükümet Binalarını Yaktılar!
- Özgür-Der Hama ve Halep'e 9 Yardım TIR'ı Daha Gönderdi
- Trump'ı Mahkemeyle Yendi
- CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel
- RTÜK’ten Kanallara “Argo” Cezası
- ABD'den Rusya'ya: Kırım'ı İade Et
- Arakanlı Direnişçiler: IŞİD Değiliz
- İşkenceci İsrail Protesto Edildi: Esirlerimizi Unutmayacağız!
- Özgür-Der Hama ve Halep'e 9 Yardım TIR'ı Daha Gönderdi
- CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel
- Trump'ı Mahkemeyle Yendi
- Paris'te Fransız Askerine Ateş Açıldı
- CHP Milyonluk Fatura Kriziyle Gündeme Gelen Vekilin İstifasını İstedi
- İHH Afrika’da 9 Bin Katarakt Ameliyatı Yaptı
- 3500 Darbeci Askere Emekli Maaşı Bağlandı!
- "İmam Günde Beş Defa Namaz Kıldıran Memur Değildir!"
- Dolar Bozdurana Destek Veren Avukattan Savunma İstendi!
- Tatvan Özgür-Der’de Yarıyıl Kampı Yapıldı
- Tıp Öğrencisi Çalıştığı İnşaatta Hayatını Kaybetti!
- Haşdi Şaabi Irak’ın Sünni Şehirlerine Yerleşiyor!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim