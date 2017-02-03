Haksöz Dergisinin Şubat 2017 Sayısı Çıktı!

Haksöz dergisi, 311. Sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Anayasa değişikliği paketinin kapağa taşındığı dergide Astana görüşmeleri de mercek altına alınıyor.

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Şubat 2017 tarihli 311. Sayısı çıktı. Anayasa değişiklik paketini kapağa taşıyan dergi, “Sadece Sistem Değil, Rejim de Değişmeli!” vurgusuyla dikkat çekiyor.

Parlamenter ya da başkanlık sisteminde önce tartışılması gerekenin rejim olduğunun vurgulandığı Gündem yazısında paketteki maddeler de tahlil ediliyor. Olağanüstülüğün olağanlaşma riskine dair duyulan kaygıyı da dile getiren dergi, bununla birlikte Kemalist rejim dayatmasının tümüyle tasfiye edilmesi gerektiğini bildiriyor.

Hamza Türkmen de cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmaya açarak reel ve ideal siyaset açısından konuya nasıl yaklaşmak gerektiğini irdeliyor ve “Bu sistem bir sonuç mu yoksa merhale mi?” Önemli olanın bu soruya nasıl bir cevap verileceği olduğunu belirtiyor.

Rıdvan Kaya, Astana görüşmelerini ele alıyor ve “işgal gölgesinde çözüm tiyatrosu” olarak nitelediği görüşmelerin sahadaki gerçekliğe uymadığını belirterek sürecin tehlikelerine dikkat çekiyor ve Türkiye’nin yaklaşımına eleştiriler getiriyor.

Musa Üzer de konuya Suriye politikasının teslim edildiği Türkiye bürokrasisinin sıkıntılarına dikkat çekerek devam ediyor. Direniş örgütleri arasında yaşananları da sorgulayan üzer, gelinen noktada Türkiye’deki bürokratik oligarşinin sorumluluklarına değiniyor.

Bilal Abdulkerim ve Beşir Nafi’nin çeviri yazılarında da Suriye’de çözümün neden artık sadece askerî direnişle mümkün olduğu ve devrimin kaybetmesi durumunda neler yaşanabileceği yaşanan tecrübelerden hareketle gözler önüne seriliyor.

Şuayb Mekeç, “İslami terör” kavramı üzerinde durarak Batı’nın ikiyüzlü ve İslamofobik politikalarına dikkat çekiyor; bununla birlikte İslam coğrafyasında ortaya çıkan tedhiş örgütlerine dair değinilerde bulunuyor.

Recep Ardoğan, İslam ve medeniyet konusunu işliyor ve peygamberlerin neden şehirlere gönderilmiş olabileceğini tartışıyor.

Bir diğer yazısında Rıdvan Kaya, bir şahsiyet zaafını ele alıyor. “Övme ve Övülme Zaafından Kaçınmak” başlıklı yazısında gururu ve kibri besleyecek davranışlardan uzak kalmak gerektiğini salık veriyor.

Harun Ünal, Fatır Suresi 32. ayette tasnif edilen “nefislerine zulmedenler, orta yolu tutanlar ve önde gidenler”in tefsirlerde nasıl ele alındığı tahlil ediyor ve Kitab’a varis olanların ahvalini ortaya koyuyor.

Murat Kayacan, Kur’an’da “Allah’ın izniyle” ifadesinin nerelerde ve hangi bağlamda yer aldığını irdeliyor.

Mustafa Siel, Furkan Suresi tefsirine devam ettiği yazısında tevhid, melekler, kitaplar, peygamberlik ve ahiret meselelerini inceliyor.

Erkam Kuşçu’nun kitap haberleriyle, Gülşen Demirkol Özer’in 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı hakkında bir denemesiyle, Bünyamin Doğruer ve Osman Sevim’in şiirleriyle katkıda bulunduğu derginin arka sayfası ise 28 Şubat’ın 20. Yılı vesilesiyle hapishanedeki 28 Şubat mağdurlarına ayrılmış.

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