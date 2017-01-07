Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisi, yeni yılın ilk sayısında Halep’i gündeme taşıdı. “Suriye’de Ateşkese Evet, Esed’li Çözüme Asla!” manşetiyle çıkan derginin bu ayki sayısında Halep’in düşüşü ve sonrasında yaşanan gelişmeler ağırlıklı yer kaplamakta. Yanı sıra düşünce, araştırma ve edebiyat yazıları da dergideki yerini alıyor.
Derginin bu ay ki 310. sayısında yer alan yazılar şöyle:
Suriye’de Ateşkese Evet, Esed’li Çözüme Asla!
Gündem
Halep: Yenilgi ve Umut
Rıdvan Kaya
Halep Dramı ve Sonrası Gelişmeler
Haşim Ay
Uhud Ayetleri Üzerinden Suriye Direnişiyle İmtihanımız
Şuayb Mekeç
Halep Dersleri
Musa Üzer
Memleketin Ahvali ve AK Parti’nin Sorumlulukları
Murat Koç
Suriye Savaşında Nereye Doğru?
Süleyman Nazlıcan
Bosna’dan Suriye’ye Değişen Bir Şey Yok!
Hasan Soylu
Rusya ve Suriye Kendi Suçlarını Belgeliyorlar
Patrick Hilsman
Suriye Ordusundan Neden Kaçtım?
Ghayath Abd Alaziz
Halep, İran ve Hamas’ın Bağlarını Koparır mı?
Adnan Abu Amer
FETÖ Operasyonlarında İslami Camianın Tutumu
Bülent Gökgöz
Irak Kürt Bölgesinin İran’la İmtihanı
Hasip Yokuş
Yaşamlaştırmamız Gereken Şehidlik
Hamza Türkmen
Hakkı Batıldan Ayıran Furkan Olan Kur’an
Mustafa Siel
Kitaplık
Erkam Kuşçu
Ey Sabah Anne
Bünyamin Doğruer
Sessiz Çığlık (Halep)
Atavi O. Erdemir
Ve Halep Kuyuya Atıldığında!
Osman Sevim
İRTİBAT: 0212 524 10 28
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- KHK’yla Kapatılan 83 Derneğin Listesi
- Bilmeden Satranca Girerseniz Birileri de Şah Mat Der
- Hakim ve Savcı Sınavlarında 70 Barajı Kaldırıldı
- 3 Yeni KHK İle Binlerce Kişi Kamudan İhraç Edildi, 83 Dernek Kapatıldı
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
- Yayın Yasağını İhlal Eden Kanallara Çok Ağır Ceza
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Emniyetten 2 Bin 687 Personel İhraç Edildi
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- ABD Kongresi Trump'ın Başkanlığını Resmileştirdi
- el-Bab’da Bomba Yüklü Bir Araç Ele Geçirildi!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!
- Diyanet'ten 'Tarikatlar ve Cemaatler Buluşması'
- Fikri Işık: İncirlik NATO Üssü Değil
- Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye Politikasına Dair Sözlerinden Çark Etti!
- “Yerel ve Küresel Sistem Karşısında Müslümanlar”
- Çalışanlar ‘Yapay Zekâ’ Kurbanı
- Dış Politikada ‘Ahlaki Hassasiyet’ Geçilmesi Gereken Bir Takıntı mıdır?
- Vekilden "Evlilik Programları Kalksın" Teklifi
- Avusturya'da ‘Başörtüsü Yasaklansın, Haç Kalsın’ Teklifi
- Numan Kurtulmuş Suriye'yi Her Konuştuğunda, Şebbihalar Raks Ediyor
- Türkiye’yi Fethu’ş-Şam (Nusra) ile Çatışma Tuzağına Çekmek İsteyen Kim?
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim