Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!

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07.01.2017 10:23
Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
Haksöz dergisi, 310. sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. 2017’nin bu ilk sayısında yer alan yazıların konusunu ağırlıklı olarak Halep’in düşüşü ve sonrasında yaşanan gelişmelerin analizi oluşturuyor.

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisi, yeni yılın ilk sayısında Halep’i gündeme taşıdı. “Suriye’de Ateşkese Evet, Esed’li Çözüme Asla!” manşetiyle çıkan derginin bu ayki sayısında Halep’in düşüşü ve sonrasında yaşanan gelişmeler ağırlıklı yer kaplamakta. Yanı sıra düşünce, araştırma ve edebiyat yazıları da dergideki yerini alıyor.

Derginin bu ay ki 310. sayısında yer alan yazılar şöyle:

Suriye’de Ateşkese Evet, Esed’li Çözüme Asla!

Gündem

Halep: Yenilgi ve Umut

Rıdvan Kaya

Halep Dramı ve Sonrası Gelişmeler

Haşim Ay

Uhud Ayetleri Üzerinden Suriye Direnişiyle İmtihanımız

Şuayb Mekeç

Halep Dersleri

Musa Üzer

Memleketin Ahvali ve AK Parti’nin Sorumlulukları

Murat Koç

Suriye Savaşında Nereye Doğru?

Süleyman Nazlıcan

Bosna’dan Suriye’ye Değişen Bir Şey Yok!

Hasan Soylu

Rusya ve Suriye Kendi Suçlarını Belgeliyorlar

Patrick Hilsman

Suriye Ordusundan Neden Kaçtım?

Ghayath Abd Alaziz

Halep, İran ve Hamas’ın Bağlarını Koparır mı?

Adnan Abu Amer

FETÖ Operasyonlarında İslami Camianın Tutumu

Bülent Gökgöz

Irak Kürt Bölgesinin İran’la İmtihanı

Hasip Yokuş

Yaşamlaştırmamız Gereken Şehidlik

Hamza Türkmen

Hakkı Batıldan Ayıran Furkan Olan Kur’an

Mustafa Siel

Kitaplık

Erkam Kuşçu

Ey Sabah Anne

Bünyamin Doğruer

Sessiz Çığlık (Halep)

Atavi O. Erdemir

Ve Halep Kuyuya Atıldığında!

Osman Sevim

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İRTİBAT: 0212 524 10 28

haksozdergisi@gmail.com

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