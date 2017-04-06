Haksöz Dergisinin Nisan 2017 Sayısı Çıktı!

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06.04.2017 14:17
Haksöz Dergisinin Nisan 2017 Sayısı Çıktı!
Haksöz dergisi, 313. sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Ahlak üzerine kapsamlı bir dosyanın hazırlandığı dergide referanduma ilişkin analizler de yer alıyor.

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Nisan 2017 tarihli 313. sayısı çıktı. “Düşünceden Siyasete Toplumsal İlişkilerden Medyaya Ahlak” manşetiyle çıkan dergide ahlak üzerine genişçe bir doya hazırlanmış.

Öte yandan Gündem’de 16 Nisan referandumunun mahiyetini aşan manasına dikkat çekilerek edilgen tutuma yönelik eleştiriler getiriliyor. Bununla birlikte çelişkili/zikzaklı tavırlara kefil olmak durumunda olunmadığına dikkat çekiliyor ve küresel güçler karşısındaki pozisyonumuza dair değerlendirme yapılıyor.

Hamza Türkmen, vesayetten kurtuluş merhalelerinde hatlar mevzunu tartışarak pasif direniş, devrim/ ihtilal çizgisi ve sistem içi mücadele çizgisini irdeliyor.

Mehmet Ali Kaçmaz, Türkiye’nin son dönem iç ve dış politikasındaki kırılmaları değerlendiriyor.

“Düşünceden Siyasete Toplumsal İlişkilerden Medyaya Ahlak” konulu dosyaya Rıdvan Kaya, Şefik Sevim, Oktay Altın, Musa Üzer, İsmail Ceyran, Kenan Alpay, Mustafa Siel, Hülya Şekerci, Osman Sevim, Lütfi Çiftci ve Zehra Türkmen yazılarıyla katkıda bulunuyorlar. Ahlaki öncül ve öncelikler, bilgi ve ahlak, ahlak-zihniyet ilişkisi, Kur’ani ahlak ilkeleri, kimlik ve ahlaki duruş, İslami cemaat ve ahlak, ahlak ve siyaset, toplumsal yozlaşma ve ahlak, ahlaki sorumluluklar, gençlerde ahlak, sosyal medya ahlakı gibi konular dosya kapsamında ele alınıyor.

Harun Ünal, iki melek, Zühre kıssası ve sihir meselesini birçok müfessirin yaklaşımlarını da irdeleyerek etraflıca masaya yatırıyor.

Erkam Kuşçu’nun yeni kitaplardan haber verdiği dergide Bünyamin Doğruer ve Hikmet Kızıl da şiirleriyle katkıda bulunuyorlar.

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