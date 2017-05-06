Haksöz Dergisinin Mayıs 2017 Sayısı Çıktı!

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Mayıs 2017 tarihli 314. Sayısı çıktı.“İktidarın Medya Düzeni: Çürüme Sinyali” manşetiyle çıkan dergide referandum sonuçları da değerlendiriliyor.

Gündem yazısında iktidarın kurduğu medya düzenine dair eleştiriler getiriliyor.

Hamza Türkmen referandum sonrası vesayetin gücü ve köklerini konu ediniyor.Türkmen, halka alan açma yürüyüşünde AK Parti’nin kaçınması gereken risk, zaaf veya yanlışlara da dikkat çekiyor.

Rıdvan Kaya, referandum sonuçlarını irdelediği yazısında çıkartılması gereken ilk dersin muhasebe ve özeleştiri ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor.

Musa Üzer de referandum sonuçlarını analiz ettiği yazısında medyada reisçilik oynayan silahşorları, çeteciliği ve tasfiyeci yapılanmayı tahlil ediyor.

Hasip Yokuş ise referandumdan çıkan sonuç ile seçmenin/toplumun nasıl bir mesaj vermek istediğini yorumluyor.

Hamza Türkmen, bir diğer yazısında İslamcılık tartışmalarını konu ediniyor. İttihad-ı İslam’dan İslamcılığa, 28 Şubat’tan bugüne meseleyi ele alarak konuyu AK Parti’nin ideolojisine getiriyor.

Bülent Gökgöz, Ortadoğu intifadaları sonrası İslami hareketlerin arayışlarını irdelediği genişçe yazısında Mısır, Tunus örnekleri, Ürdün İhvanı ve Nahda üzerinden yaşanan tartışmaları ve “yeni dil”i, yanı sıra İslami hareketlerin öğrettiklerini okuyucuyla paylaşıyor.

Gökhan Ergöçün’ün çevirdiği yazıda Melek Şabkun, İdlib’deki kimyasal saldırı üzerinden diktatörlük meselesine dair tespitlerde bulunuyor. Murat Yürükoğlulları’nın çevirdiği diğer bir yazıda ise Hanin Ghaddar, Hizbullah içinde yaşanan tartışmaları ve Arap-Fars Şiiliği arasında başlayan gerilimi ele alıyor.

Haşim Ay, bilişim teknolojilerinin insan hayatı üzerindeki değeri üzerine kalem aldığı uzunca yazıda sosyal medya ahlakı üzerine de değerlendirmelerde bulunuyor.

Recep Ardoğan, imanın sosyolojisinin konu aldığı yazısında dinî inancın insana nasıl kimlik sağladığını irdeliyor.

Harun Ünal, İmam Suyutî ait bir kitapçıktan hareketle Mevlid meselesinin tarihî geçmişini irdeliyor ve buradan hareketle “Kutlu doğum haftası bidat-i hasene mi?” sorusuna cevap arıyor.

Murat Kayacan, Kur’an’da “eziyet” ifadesinin nerelerde ve hangi bağlamda yer aldığını irdeliyor.

Süleyman Ceran, Esed’in işkencehanesi Saydnaya hapishanesinde yaşananları bir deneme havasında dergi okuyuşuyla paylaşıyor.

Bünyamin Doğruer ve Osman Sevim’in şiirleriyle katkıda bulunduğu derginin arka sayfası ise 7 yıldır seyrüseferine devam eden Mavi Marmara’ya ve şehitlerimize ayrılmış.

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