Haksöz Dergisinin Mart 2017 Sayısı Çıktı!

Haksöz dergisi, 312. Sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Referandumun kapağa taşındığı dergide konuya dair geniş bir soruşturma yer alıyor.

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Mart 2017 tarihli 312. Sayısı çıktı. “Anayasa Referandumu Ne Getirecek?” manşetiyle çıkan dergide konuyla ilgili bir de soruşturmaya yer verildi.

Gündem yazısında Anayasa değişikliği referandumuna dair nasıl bir tavır belirlemek gerektiği tartışılıyor; ilkeli ve istikrarlı bir değişimin altı çiziliyor.

Hamza Türkmen referandum meselesini “Aşılacak olan rejim mi sistem mi?” sorusu ekseninde tahlil ediyor.

“Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum” başlıklı soruşturmada ise Referandumda gündeme alınan düzenlemelerin mahiyeti; söz konusu değişikliklerin hangi ihtiyaç ve taleplere karşılık geldiği; referandumun kabulü ya da reddi durumunda Türkiye siyaseti ve toplumsal yapısında ne tür ve ne yönde bir değişim gerçekleşeceği soruşturuluyor. Katılımcılar Selahaddin E. Çakırgil, Süleyman Arslantaş, Av. Hüsnü Yazgan, Av. Cüneyt Toraman, Şefik Sevim, Fırat Toprak, Av. Serdar Bülent Yılmaz, Ahmet Yıldız ve Mehmet Hasip Yokuş konuya ilişkin yaklaşımlarını paylaşıyorlar.

Rıdvan Kaya, “Neye, Niçin ve Nasıl İtiraz Etmeliyiz?” başlıklı yazısında aktüel ve siyasi mevzulara yönelik duruşu, iktidar ile ilişkileri, kimlik, eleştiri ve perspektif mevzuunu konu ediniyor.

Bahadır Bayram, despotizm kavramını ve despotların algı yönetimini nasıl kullandıklarını inceliyor.

Çeviri yazılarda Beşir Nafi, Arap devrimleri için savaşmaktan başka neden çare olmadığını irdelerken; Lizzie Porter, Esed zindanlarında işkenceli günler geçiren genç bir Suriyelinin İsveç’teki yaşamını ve işkence tanıklıklarını aktarıyor. Adnan Ebu Amir ise Hamas mensubu tutsakların demir parmaklıklar ardında liderlerini nasıl seçtiklerini anlatıyor.

Murat Kayacan, Kur’an’da “kulakları” ifadesinin nerelerde ve hangi bağlamda yer aldığını irdeliyor.

Mustafa Siel, Furkan Suresi tefsirine devam ettiği yazısında hevasını ilah edinenleri ve bunun ne manaya geldiği meselesini inceliyor.

Erkam Kuşçu’nun yeni kitaplardan haber verdiği dergide Bünyamin Doğruer de bir şiir ile katkıda bulunuyor. Derginin arka kapağı ise 6. Yılını tamamlayan Suriye direnişine ayrılmış.

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