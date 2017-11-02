Haksöz Dergisinin Kasım 2017 Sayısı Çıktı!

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Kasım 2017 tarihli 320. Sayısı çıktı. “Nevzuhur Bir Kriter Olarak Yerlilik ve Millilik” manşetiyle çıkan dergi; İdlib’deki askerî intikal hakkında bir değerlendirme ile başlıyor. Gündem’de Türkiye’nin değişen dış politikası analiz ediliyor.

Dergide bu ay kapak konusu Musa Üzer ve Rıdvan Kaya tarafından değerlendiriliyor.

Hem iç hem dış politikada yoğun, sancılı ve kritik eşiklerden geçilen ülkede iktidarın söyleminde adeta tüm ittifakların ve düşmanlıkların yeniden şekillendirilmesinin zaruri olduğu bir dönem getirdi. Buna uygun olarak geçmişe nazaran çok daha net biçimde devletçi ve milliyetçi bir tutum belirginlik kazanmakta. Tercih edilen politika ve politik aktörlerle ilgili olarak yerlilik ve millilik şeklinde ifade edilen bir kriter giderek daha fazla telaffuz edilmekte ve belirleyici hale gelmekte.

Bu bağlamda Musa Üzer, yerliliğin ne olduğunu, köklerini, milliyetçi-muhafazakâr dindarların yerli-milli duruşunu, yerlilik-İslamcılık çatışmasını irdelerken Rıdvan Kaya, kuşatıcı ve dönüştürücü bir olgu olarak milliyetçiliği, dindarlarda baş gösteren milliyetçi savrulmayı, yerlilik ve milliliğin yeni bir sadakat kıstası olarak ortaya çıkmasını analiz ediyor.

Konuyla ilgili bir de soruşturmaya yer veriliyor. Abdullah Yıldız, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Celal Sancar, Nurcan Büyük, Selahaddin Eş Çakırgil, Serdar Bülent Yılmaz ve Süleyman Arslantaş, ‘yerli ve milli’ hassasiyetin hangi ihtiyaca tekabül ettiğini, neyi tasfiye edip yerine oturduğunu, Müslümanlar açısından yerli ve milliliğin siyasal-sosyal değerlendirmelerde esas alınabilecek bir kriter olup olmadığı, yerlilik ve millilik tartışmalarının AK Parti'nin bir süredir sevinçle karşılanan İslam dünyasına dönük açılım ve işbirliği çabalarına nasıl yansıyacağı ve bizlerin gerek kişisel hayatımızda gerekse kamusal alanda neyi belirleyici kılmamız gerektiği yönündeki sorulara ilişkin kanaatlerini dergi okuyucusuyla paylaşıyorlar.

Mehmet Hasip Yokuş Kürt Devleti referandumunu ve bu sürecin kazanan ve kaybedenlerini ele aldığı yazısında Türkiye’nin çelişkilerle dolu Irak siyasetini de analiz ediyor.

Dergide Hamas ile Ramallah’taki hükümet arasında Gazze’nin kontrolü hakkında varılan mutabakat ve Filistin’in geleceği hakkında Ahmet Varol ile bir röportaj yer alıyor.

Hamza Türkmen, Siyonizm ve Yahudi ulusçuluğunun köklerini tahlil ettiği genişçe yazısında Kudüs’ün özgürlüğü sorununu da gündemleştiriyor.

Dergide İran’ın Suriye’yi nasıl yönlendirdiği, Suriye milli takımının Dünya Kupası hikâyesi ve Esed rejiminin tecavüzü nasıl bir savaş yöntemi olarak kullandığına dair üç çeviri yazıya yer veriliyor.

Yusuf Yargın, aile ve hassaten çocuk eğitimi konusunda çeldirici algıları işlediği yazısında Resullullah (s)’in hayatından örneklerle konuya dair yaklaşımını paylaşıyor.

Kültür-Sanat ve edebiyat sayfalarında Mustafa Yılmaz ve Bünyamin Doğruer birer şiir ile yer alırken Erkam Kuşçu yeni kitap haberlerine devam ediyor. Osman Sevim ise Aliya üzerine bir deneme ile dergideki yerini alıyor.

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