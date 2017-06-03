Haksöz Dergisinin Haziran 2017 Sayısı Çıktı!

HAKSÖZ-HABER

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” şiarıyla aylık yayınını sürdüren Haksöz dergisinin Haziran 2017 tarihli 315. Sayısı çıktı. “İktidarın Yargı Düzeni: Siyasetin Gölgesinde Hukuk” manşetiyle çıkan derginin Gündem yazısı hukuk alanındaki ihlallere ve bu yöndeki eleştirilerin bastırılmasına ayrılmış.

Rıdvan Kaya, olağanüstü hal şartlarından neşet eden korku atmosferinin adalet talebini yaraladığını belirttiği yazısında OHAL uygulamalarıyla ihlallerin sıradanlaşması riskine dikkat çekiyor.

Musa Üzer FETÖ operasyonlarını masaya yatırdığı yazısında bir kişiyi “terör örgütü” ile itham etme argümanlarındaki ciddiyetsizliğe ve usulsüzlüğe işaret ediyor ve ayetler, hadisler ve İslam tarihinden örneklerle merhamet merkezli siyasetin önemine vurguda bulunuyor.

Güney Uzun, idam tartışmalarını konu edindiği yazısında idamı getirmenin ne kadar mümkün olduğunu tartışıyor ve talebin popülizm örneği olduğuna dair tespitlerde bulunuyor.

Recep Ardoğan, ‘Kemalleştirme sendromu’ adını verdiği tutumun; bir insanı zaaflardan beri tutmanın, bütün başarıları ona endekslemenin sakıncalarını konu ediniyor.

Hasip Yokuş Suriye’de mevcut tablonun ne anlattığını irdelediği yazısında PYD’nin geldiği noktaya ve Türkiye’nin Suriye politikasındaki avantajlı ve zaaflı yönlerine de dikkat çekiyor.

Ömer Faruk Karagüzel, muhafazakârlık kavramını ele aldığı yazısında yanı sıra muhafazakârlığın modernizm ile ilişkisine, Kemalizm’e karşı durduğu yere ve siyasetin muhafazakârlığı meselesine yönelik de değinilerde bulunuyor.

Şuayb Mekeç, Tunus-Nahda hareketinin dünden bugüne izlediği seyri irdelediği geniş yazısında Gannuşi’nin de fikirlerine yer vererek “İslami mücadelede tecdid mi gerileme mi?” sorusunu merkeze alarak bu çizginin geldiği noktayı analiz ediyor.

Fevzi Zülaloğlu Kur’an’da yer alan kavramlardan hareketle nifak belirtilerine ve kalbin hastalanmasına yol açan hastalıklara dikkat çekiyor.

Mustafa Siel Furkan Suresi tefsirine devam ettiği yazısında büyük bir cihad olarak tebliğ konusunu işliyor.

Yusuf Yargın, “Yaşlandıkça Dünyaya Tutunmak” başlıklı yazısında yaşın ilerlemesiyle kişinin dünya hayatı ile olan ilişkisini konu ediniyor.

Mustafa Yılmaz, kendine özgü üslubuyla insanlığa ait ilk ev’i ve bu ev’in bulunduğu Ortadoğu coğrafyasını anlatıyor ve sorumluluklarımıza dikkat çekiyor.

Erkam Kuşçu’nun yeni kitap haberlerini paylaştığı dergide Zeynep Uzun’un denemesini ve Bünyamin Doğruer’in Kudüs’te katledilen Fatma için yazdığı şiiri de okuyabilirsiniz.

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