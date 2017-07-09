Hakkını Helal Et Bize

Hamci Koçoğlu / Yeni Şafak

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tüm Türkiye’yi hüzne boğan katliamın mağduru aileyle ilgili yürek burkan ayrıntılar ortaya çıktı. Savaşın ilk üç yılı İdlib şehrinde yaşayan Rahman ailesi, savaş nedeniyle tüm malvarlıklarını kaybedince çareyi Türkiye’ye sığınmakta buldu. Ailenin çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 45 üyesinin, 2014 yılında Hatay’a geldiği, bir hafta Hatay’da kalan ailenin daha sonra Sakarya’ya yerleştiği öğrenildi.

Erkeklerin Yarısı Cephede

Rahman ailesi, Sakarya’da iş arayışına girerken, özel bir tavukçuluk firması olan iş adamı ile karşılaştı. Ailenin erkek üyeleri, 2014 yılından itibaren bu tavuk fabrikasında çalışmaya başladı. Aile, bir süre sonra Kaynarca ilçesine yakın bölgelerde tuttukları evlere yerleşti. Katledilen Suriyeli Emani Al Rahman ile oğlu Halaf’ın cenaze töreninde, Sakarya’da Al-Rahman ailesine işveren tavukçuluk firmasının yetkilisi, “Rahman ailesi, büyük bir aile. Buraya geldiklerinde 45 kişiydiler. Sakarya onların vatanı gibi oldu. Ailenin erkeklerinin bir kısmı hala Suriye’de ve ÖSO bünyesinde savaşıyor. Bir kısmı ise burada kadın ve çocukların geçimini sağlamaya çalışıyor. Burada en son Halid 2 erkek kardeşiyle birlikte kaldı. Savaşta ailenin 7 şehit verdiğini biliyorum. Olayın olduğu mahalleye de yeni taşınmıştı” diye konuştu.

Bir Kardeşi Rejim Zindanında

Rahman ailesinin yaşlıları ise hala İdlib’de yaşıyor. Vahşi cinayete kurban giden mağdurun eşi Halid kazandığı paranın bir kısmını İdlib’deki aile büyüklerine gönderiyordu. Halid Rahman’ın bir erkek kardeşinin ise Suriye rejim hapishanelerinde olduğu ortaya çıktı.

Sabaha Kadar İsimlerini Sayıkladı

Katliam günü Halid’in 2 saat önce gece 01.00 sularında eşi ile sağlık durumu ile ilgili görüştüğü, daha sonra 03.00’te aradığında cevap gelmeyince koşarak eve gittiği anlaşıldı. Hamile eşini ve 10 aylık bebeğini kaybeden Halid Rahman, olay anından beri şok halini üstünden atamadı. Acılı baba, sabaha kadar eşinin ve çocuğunun ismini sayıkladığını söyledi. Taziye evinde ise Halid Al Rahman yine eşi ve çocuğunun ismini sayıklayarak, “Ben şimdi kime sarılacağım, ben kiminle sıcak evimde namaz kılacağım” dedi. Halid, taziye evinden cenazeye götürülürken sürekli 10 aylık bebeğinin ismini tekrarladı.