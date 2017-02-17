Hakkında Soruşturma Açılan AK Partili Ozan Erdem İstifa Etti

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem istifa etti.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifa ettiği bildirildi.

Manisa'da Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla savcılığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda 13 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen konferansta konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in 'Bu referandum oylamasında yüzde elliyi geçemezsek iç savaşa hazır olun' şeklinde sözler sarf ettiği yönünde haberler yapılması üzerine, olayın mahiyetini araştırmak ve ilgilinin konuşma içeriğinde suç teşkil eden ifadeler bulunup bulunmadığını tespit etmek için Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır."