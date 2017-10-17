Hakkı Söylemek Kolay İş Değildir, Dik Durmayı Gerektirir!

Haksöz Haber

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, sosyal medyada yaptığı ve malum çevrelerin tepkilerine neden olan “Kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç.” paylaşımının ardından bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum.” demiş.

Rektör Gönüllü, medyada büyük tartışmaya konu edilen ilk paylaşımında şunları söylemişti:

Burada ifade edilen görüşler hakkın, hakikatin ifade edilmesinden başka bir şey değil. Hüküm koyanın Allahu Teala olduğuna iman eden, helal haram hususlarında nefsinin değil, Allah ve Resulü’nün çizdiği sınırları esas alan her Müslümanın ittiba etmesi gereken hususların hatırlatılmasından ibaret sözler.

Ne var ki, bu hatırlatmalar, uyarılar İslam’ın emirlerinin hatırlatılmasından hiç hazzetmeyen, dine kafasına göre bir konum biçen belli çevrelerin tepkilerine konu olmakta gecikmedi ve bu çevrelerin koparttığı gürültü normalde rektörün sözlerine destek vermesi gereken çevreleri dahi gereksiz bir savunma pozisyonuna itti. Öyle ki işi işgüzarlığa vardıranlar da oldu.

Örneğin AK Parti’nin kadın milletvekillerinden Belma Satır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rektör Gönüllü’yü kınadığını, “Dün Adıyaman Üniversitesi Rektörü’nü arayarak kendisini kınadığımı bildirdim.” sözleriyle duyurma ihtiyacı hissetti.

Bu ve buna benzer tepkiler üzerine Rektör Gönüllü, geri adım atmak durumunda kaldı ve toplumun farklı yönlere çekeceği paylaşımları yapmamaya dikkat edeceğini belirterek şu paylaşımı yaptı:

Biz de Rektör Bey’e baskı yaparak hakikati örtmeye çalışanların tavrını kınadığımızı ilan ediyoruz. Kamuoyu tepkisi adı altında hakikati gizleme, susturma ve örgütlü bir ifsad yayma çabasına dönüşmüş görünen bu tavırlar karşısında hakikat yolcularını daha dik durmaya davet ediyoruz.