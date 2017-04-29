Hakkari KYK Yurdunda “Özgürlük Peygamberi” Konferansı Gerçekleştirildi

Hakkari Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) düzenlediği “Kutlu Doğum Haftası” etkinliğine davet edilen Murat Kayacan, “Özgürlük Peygamberi” konulu bir konferans verdi.

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, Kayacan’ın konferansıyla devam etti.

Konuşmasında önce İslam’da özgürlüğün neye tekabül ettiğini belirten Kayacan, risalet öncesi Hz. Muhammed’in katıldığı Hılfu’l-Fudul’dan (Erdemliler İttifakı) söz ederek onun zorbalığa karşı koyduğunu söyledi.

Risaletin özgürleştirici etkisine de değinen Kayacan, kavme, aşirete vs. dayalı kurtuluş çabalarını, İslam’ın onaylamadığını, üstünlüğün ve kurtuluşun Allah’tan korkmakta (takva) olduğunu ifade etti.

Kayacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dinde zorlama olmaz. Bu nedenle zorla kimse İslam’a sokulamaz. İman etme kararı, özgürce verilir.”

Şirkin insanı köleleştirdiğinden ve İslam’ın sadece Allah’a kulluğa davet ederek onu özgürleştirdiğinden söz eden Kayacan, zamansal ve mekânsal olmak üzere özgürlüğe iki tür yönelim olduğunu, ilkinin şirkten, ikincisinin müşriklerden uzaklaşmak anlamına geldiğini belirtti.

Müşriklerden uzaklaşmanın bir zorunluluk olmadığını ifade eden Kayacan, baskının ve dinden döndürme faaliyetlerinin çok olduğu ortamlardan hicretin –söz gelimi Mekke’den Medine’ye- kaçınılmazlığına işaret etti.

Na’t, şiirler ve ilahilerin de yer aldığı program, sorular bölümünün ardından sona erdi.