Hakim ve Savcı Sınavlarında 70 Barajı Kaldırıldı

Adalet Bakanlığı, ÖSYM'ye yaptırdığı hakim ve savcı adayı alım sınavında 70 barajını kaldırdı...

680 sayılı KHK'da yer alan hükümler arasında yer alan bu düzenlemeye göre "ilgili fıkranın birinci cümlesinde yer alan 'en az yetmiş puan almak kaydıyla' ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır" ibaresiyle baraj kaldırıldı.