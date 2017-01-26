Hakan Şükür Hakkında Zorla Getirme Kararı
Darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Şükür'ün, Twitter üzerinden bir kişiye hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Hakan Şükür katılmazken, müşteki İsmail Loyan ile avukatı hazır bulundu.
Duruşmada, söz verilen şikayetçi Loyan, "Şükür'ün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımı gördüm. Herkesin görebileceği şekilde paylaşımının altına yorum yazdım. Bunun üzerine kendisi bana özel olarak mesaj göndermiştir. Bu mesajda bana hakaret etmiştir. Beni önce listesine ekleyip bu mesajı göndermiş, daha sonra beni engellemiştir." dedi.
Loyan'ın avukatı Mehmet Çetintürk de müvekkilinin hakarete uğradığını belirterek, "Şikayetçiyiz. Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Mahkeme hakimi, sanık Hakan Şükür'e gönderilen çağrı kağıdının tebliğ edildiğini tutanağa geçirdi.
Müşteki İsmail Loyan'ın davaya katılma talebini kabul eden hakim, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya katılmayıp, geçerli bir mazeret de bildirmeyen sanık Hakan Şükür hakkında, zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Psikolojik Danışman İsmail Loyan'ın kendisine yönelik Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Hakan Şükür hakkında yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Müşteki Loyan'ın 24 Kasım 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Hakan Şükür adlı kullanıcının Atatürk'le ilgili bir paylaşımını görmesi üzerine yorum yaptığı belirtilen iddianamede, bunun üzerine şüpheli Şükür'ün de müştekiye hitaben onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde ileti göndererek hakaret suçunu işlediği belirtildi.
İddianamede, Şükür'ün söz konusu suçla ilgili ifadesinin alınması için tüm adreslerinden arandığı ancak bulunamadığı için ifadesinin alınamadığı belirtilerek, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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