Hakan Evrim Görüntüleri İnkar Etmeye Devam Ediyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı aynı davada, darbe girişimi gecesi alıkonulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz (Fetullah Gülen) ile görüştürebiliriz" diyen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim savunmasına bugün de devam edildi.

Evrim, Akıncı Üssü'ndeyken kamera görüntülerinden elde edilen fotoğrafların gösterilmesi üzerine, fotoğraf ve görüntülere daha önce ulaşamadığını öne sürerek, avukatıyla inceleyip cevap vereceğini söyledi.

Çapraz sorgusuna başlanan Evrim, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını iddia etti.

Evrim, Cumhuriyet Gazetesi iddianamesinin tanıklarından Latif Erdoğan'ın, "15 Temmuz darbe girişiminin tüm ayrıntılarıyla örgütün elebaşı Fetullah Gülen tarafından planlandığı, 'Yurtta Sulh' isminin Gülen tarafından verildiği, Akın Öztürk hariç darbe teşebbüsünün başında olan Adil Öksüz ve yakalanan üst kademedeki asker kişilerin tamamını isim olarak bilmese bile simaen tanıdığı, bu kişilerin kod isimler kullandıkları, Hakan Evrim'in, İzmir Bozyaka'da Gülen'in talebelerinden olduğu, onun elinde yetişmiş, talimatından çıkmayacak biri olduğu..." yönündeki beyanının hatırlatılması üzerine, bu kişiyi tanımadığını, dini cemaatlerle de bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyaya ifadesi gönderilen ve örgüt mensubu olduğunu kabul eden Gürol Doğan'ın "Hava Harp Okulu içinde Fetullah Gülen'den bahsedilirken kaptan kod adını kullanırdık. 3 veya 4. sınıftayken Gülen'in İstanbul'a gelip öğrencilerle sohbet edeceği söylendi. Ben, Semih Kuşçuoğlu, Şaban Umut, Hakan Evrim, Aydın Gündüz, Uğur Buldu ve Mehmet Ayvacı bu toplantıya katıldık. Toplantıda Gülen, bizlere 'İşimiz çok uzun soluklu. Acele etmeyin, kendinizi belli etmeyin. En az 20-30 yıl sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak dedi" şeklindeki ifadesi sorulan Hakan Evrim, "Gürol Doğan'ı sadece ismen tanırım. Fetullah Gülen'in yanına hiç gitmedim. Dizinin dibine oturmadım." dedi.

Selçuk Başyiğit'in "Hakan Evrim'in küçük yaşlarda cemaate girdiğini ve cemaatte etkin olduğunu biliyorum" ifadesine karşılık Evrim, "Nereden biliyormuş? Bu adamla hiç muhabbetim yok. Bunlar doğru değil, iftira. Bu kişiler FETÖ'cü. Delilleri var mı?" diye konuştu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Biraz sonra sizinle birlikte odaya girerlerken çekilen fotoğrafı göstereceğim" diye konuştu. Evrim, aleyhinde ifadesi bulunan Emin Mert'i de tanımadığını öne sürdü.

Evrim, "Harekat Komutanı Albay Ahmet Özçetin size gelip 15 Temmuz'da terör harekatı yapılacağına dair Eskişehir Birleşik Harekat Merkezi'nden bir emir geldiğini söyledi mi?" şeklindeki soru üzerine, bunun doğru olmadığını, önceki ifadesindeki bu beyanının ifadeye yanlış geçirildiğini iddia etti.

Mahkeme Başkanının, "15 Temmuz günü saat 14.00'te mesai bitirilmiş. Normalde nöbetçilerden başka kimsenin kalmaması lazım ama öyle olmamış. Karakuş Albay kursiyerleri toplamış terör harekatından bahsetmiş ve görev dağılımı yapmış. Böyle bir toplantı yapılmış, tüm kursiyerler çağrılmış." değerlendirmesi üzerine Evrim, bu toplantıdan haberi olmadığını, kendisine bilgi verilmediğini öne sürdü.

Terör harekatı için 12 uçak hazırlanması yönündeki talimata rağmen 27 uçağın hazırlanmasına ilişkin soru üzerine Evrim, "12'den 27'ye nasıl çıkmış bilemiyorum." diye konuştu.

"HEPSİ MASKELİYDİ"

Evrim, üsse Diyarbakır'dan gelen pilotlar ile Kayseri'den gelen uçakları görmediğini, bu konunun harekat komutanının bilgisi dahilinde olduğunu iddia etti.

Darbecilere otobüs tahsisine ilişkin soruya karşılık Evrim, üsse sosyal etkinlik için gelenlere bir otobüs istendiğini, kendisinin de otobüsü tahsis ettiğini öne sürdü. Saat 09.00 sularında enterne edildiğini savunan Evrim, "Ne uçuşların yasaklandığına dair, ne darbeye dair, ne bu insanlar gelecek böyle bir tehdit var, hiçbir şey öğrenemedim. Bu çok enteresan. Birisi bizim adımıza kararlar almış. Bu insanların üsse nasıl geldiğini irdelemek lazım." dedi.

"Sizi enterne edenlerden burada gördüğünüz oldu mu?" sorusu yönetilen Evrim, "Hayır hepsi maskeliydi. Hiçbirini görmedim. Birinin gözleri çekikti. Baktım burada çekik gözlü biri yok." diye konuştu. Hakan Evrim, soru üzerine darbeciler arasında hiç tanıdığının olmadığını öne sürdü.

Enterne edildiğinde cep telefonunun alındığını savunan Evrim, kendisini enterne eden darbecilerin zorlamasıyla filodaki sabit telefondan bazı emirler verdiğini iddia etti.

"Zorla alıkoyup birtakım emirler vermenizi isteyen kişiler, yalnız başınıza sizi filoya gönderirken bir yerleri arayabileceğiniz, yardım isteyeceğiniz ihtimalini düşünmediler mi, neden peşinize adam takmıyorlar?" sorusuna Evrim, "Her yerde adamları vardı. Emirleri verdiğim yer dışarıdan izlenebilecek bir yerdi." karşılığını verdi.

Bu sırada Evrim'in avukatı söz alıp çapraz sorgu usullerini hatırlattı ve "Sanığa karşı sesinizi yükseltemezsiniz. İma yollu göndermeler, gülmeler yapamazsınız." dedi. Selfet Giray avukata, "Sesimi yükseltmiyorum. Siz yanlış anlamışsınız. İnsani özelliklerimden dolayı sesim böyle çıkıyor." karşılığını verdi. Avukatın sözlerine salondakilerden de tepki geldi.

Hakan Evrim, derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmelerine yönelik soru üzerine, "Genelkurmay Başkanımızın yüzüne bakarak konuştum. Havacılar hariç odada bulunan başka kimseyi tanımıyordum. Sanki bir sivil daha vardı. Genelde Faruk amiral konuştu. Belki Akın Paşa konuştu. Ben de dinledim. Girdiğimde konuşma başlamıştı. Ben sonradan girdim." dedi.

"Akar'dan 'Bildiriyi onaylarsanız...' tarzında bir konuşma oldu mu?" sorusu üzerine Evrim, böyle bir konuşma yapılmadığını iddia etti.

"Kubilay Selçuk'un darbe bildirisini okuması için şeref salonunun hazırlanması, kamera temini konusunda emriniz oldu mu?" sorusuna karşılık Evrim, "Kameradan bilgim yok. Sadece şeref salonunu sordular ben de hazırlanması talimatı verdim. Darbe bildirisinden, Genelkurmay flamasından ve kameradan haberim yok." diye konuştu.

İNCELEMEK İÇİN FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİNİ İSTEDİ

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtladıktan sonra Evrim'e, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'ndeki görüntü ve kamera görüntülerinden elde edilen fotoğrafları gösterildi.

Bu fotoğrafların daha önce kendisine gönderilmediğini öne süren Evrim, gösterilen kareler için kendisine benzediğini ancak görüntüleri alıp avukatıyla bir inceleme yaptıktan sonra buna cevap verebileceğini söyledi.

Evrim'e bazı görüntüler de gösterildiği sırada sanığın avukatı, savcılık makamının iddianameyi bütün ekleriyle göndermesi gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde burada yapılan yargılama adil bir yargılama olmaz demektir, yapılamaz demektir." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı Giray da sanıklara iddianamenin tebliğ edildiğini, buna karşın beyanları aldıklarını, itirazları da alacaklarını belirtti. Evrim de bunun üzerine, "Aldıktan sonra değerlendireceğim." diye konuştu.

AA