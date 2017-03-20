Hafter Güçleri Kuşatma Altındaki Kenti Ele Geçirdi

»Ana Sayfa»Libya
20.03.2017 09:28
Hafter Güçleri Kuşatma Altındaki Kenti Ele Geçirdi
Libya'da Hafter'e bağlı güçler, Bingazi'de uzun süredir kuşatma altında tuttukları Kanfude semtini tamamen ele geçirdi.

Libya'da emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Bingazi'nin batısında kuşatma altında tuttukları Kanfude semtini tamamen ele geçirdiği bildirildi.

Libya basınında yer alan haberlere göre, Bingazi'nin batısında yer alan Kanfude semti, muhalif devrimci grupların bölgeden ayrılması sonucu Hafter'e bağlı güçlerin eline geçti.

Hafter karşıtı devrimci grupların ve sivillerin cumartesi günü bölgeden çekilişleri sırada çıkan çatışmada, yaklaşık 20 kişinin öldüğü aktarıldı. Hafter güçlerince öldürülen kişlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtildi.

Uzun süredir Hafter'e bağlı güçlerin kuşatması altında tutulan bölgeden sivillerin çıkarılması için, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun çağrıları ve uğraşları bir sonuç vermemiş, kuşatma altındaki bölgede insani kriz artarak devam etmişti.

Yaklaşık 8 aydır yiyecek ve su gibi asgari hayati ihtiyacın girişine müsade edilmediği Kanfude'deki siviller, uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarının gözetiminde güvenli bir koridor ile bölgeden çıkmayı beklediklerini duyurmuşlardı.

 

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