Haftada Bir Gün Çalışıp Yılda 800 Bin Dolar Maaş Alıyor!

»Ana Sayfa»Dünya
18.03.2017 07:24
Haftada Bir Gün Çalışıp Yılda 800 Bin Dolar Maaş Alıyor!
Brexit kararının ardından görevden alınan İngiltere’nin eski Maliye Bakanı George Osborne’un haftada bir gün çalışıp yılda 800 bin dolar maaş aldığı bildirildi. Osborne’un bir yılda eline geçen para bununla da sınırlı değil.

İngiltere’nin eski Maliye Bakanı George Osborne, Londra’da yayımlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan Evening Standard gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu.

İngiltere’de, geçen yıl ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararının çıktığı Brexit referandumundan sonra Başbakan olan Theresa May, Osborne’u görevden almıştı.

Osborne, İngiltere’de son olarak bir finans şirketinde haftada bir gün çalışacağı iş için yıllık 650 bin sterlinlik (yaklaşık 800 bin dolar) maaşı ve 6 ayda yaptığı 15 konuşmadan 800 bin sterlin (yaklaşık bir milyon dolar) almasıyla gündeme gelmişti.

Evening Standard gazetesinden alacağı maaş ise açıklanmadı.

Profesyonel bir gazetecilik geçmişi olmayan 45 yaşındaki Osborne, haftada dört gün çalışacak.

2010’da Maliye Bakanı olan ve Muhafazakâr Parti hükümetinin kemer sıkma politikalarının mimarı olan Osborne, milyarder Rus iş adamı Evgeni Lebedev’e ait gazetede “cesur bir yayıncılık” yapacaklarını söyledi.

Guardian gazetesine göre, George Osborne, yıllık 75 bin sterlinlik (92 bin dolar) milletvekili maaşına ek olarak ABD’de Cumhuriyetçi senatör John McCain’in kurduğu bir düşünce kuruluşundan yılda yaklaşık 150 bin dolar, ailesine ait duvar kâğıdı şirketinden de yılda 55 bin dolar kâr payı alıyor.

Osborne, henüz yayımlanmayan “Age of Unreason” (Mantıksızlık Çağı) adlı kitabı için de 123 bin dolar avans almıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye’den Yemen, Güney Sudan ve Doğu Afrika’ya Yardım Eli17 Mart 2017 Cuma 12:57
  • Referandum Sürecinde AB'nin Ardından ABD de Türkiye'ye Karşı Harekete Geçti!17 Mart 2017 Cuma 12:39
  • Brezilya’daki Sarıhumma Salgını Yayılıyor!17 Mart 2017 Cuma 12:21
  • Diyarbakır’da Bir Ayda 2,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi!17 Mart 2017 Cuma 12:07
  • Fransa'da Başörtüsü Ayrımcılığına Ceza17 Mart 2017 Cuma 11:00
  • FARC Bölgelerine Silahlı Çeteler Yerleşti17 Mart 2017 Cuma 10:50
  • AB Komisyonundan Türkiye Açıklaması16 Mart 2017 Perşembe 18:07
  • Fransa’da Bir Liseye Silahlı Saldırı Düzenlendi!16 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • İngiltere’de Brexit Tasarısı Yasalaştı16 Mart 2017 Perşembe 15:58
  • IMF’nin Paris’teki Binasında Bir Patlama Meydana Geldi!16 Mart 2017 Perşembe 15:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim