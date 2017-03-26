"Haçlı İttifakı Kendini Eninde Sonunda Gösterdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyesi ülkeler, Vatikan'da bir araya geldiler. Papa ne zamandan beri AB üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış törenlerinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar dürüst değil. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Vatikan'da bir araya geldiler. Bu gelişmeler bir şeyi çağrıştırıyor; hayırdır, Vatikan'da niye bir araya geldiniz, Papa'nın huzurunda niye bir araya geldiniz. Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Bize bugüne kadar ne dediler? 'İkide bir, bize böyle diyorsunuz ama böyle bir şey yok'. Evet, siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Şehirlerinin en önemli meydanlarını, en büyük salonlarını teröristlere verdiler." diyen Erdoğan, şöyle devam etti.

"Milletimizi aşağılayan kıyafetlerle tüm Müslümanları rencide eden pankartlarla yürüyüş, gösteri yapıyorlar. Eskiden beri uyguladıkları yöntemler fayda etmeyince bu sefer iyice çukurlaşarak atlarıyla, itleriyle, köpekleriyle insanlarımıza saldırdılar."

"Teröristlere verdikleri silahlar gün gelecek onlara dönecek"

"Unutmayın, yılanla çuvala giren ısırılmaktan kurtulmaz, bunu böyle bilin." diyen Erdoğan, "Teröristlere verdikleri silahlar gün gelecek onlara dönecektir ama Türkiye'ye sattıkları silahlar, müttefiklik ilişkisi içinde onları da koruyacaktır. Bu gerçeği unutanlara artık söyleyecek sözümüz kalmamıştır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların öfkesinin sebebi, bizim yanlış yola sapmamızdan değil, kendi güdümlerinden çıkmamızdan kaynaklanıyor." diyerek şöyle konuştu:

"Yoksa bizim yolumuz Allah'ın izniyle dosdoğrudur. Bizim yolumuz ecdadımızın yoludur, tarihimizin yoludur, medeniyetimizin yoludur. Türkiye, bugünlere kolay gelmedi. Geçmişte hizmeti olan herkesi saygıyla yad ediyoruz ama şu da bir gerçektir ki asıl başarıyı son 14 yılda yakaladık. Bunun sırrı; istikrardır, güvendir. Bunun sırrı milletin emanetine gözü gibi bakan bir anlayışın tek başına iktidar olmasıdır."

"Artık hükümetler bürolarda kurulmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede hükümetler otel odalarında kurulmayacak, bürolarda kurulmayacak, medya patronlarının talimatıyla hükümet kurulmayacak. Bir ayda 3 parti değiştiren tiplere artık ihtiyaç kalmayacak. Her şey şeffaf olacak, açık olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, milletimiz kim tarafından ne kadar süre yönetileceğine sandıkta kendisi karar verecek." şeklinde konuştu.

"Kürt kardeşlerime aba altından yine sopa gösteriyorlar"

"Çukurla, bombayla hayatlarını zindana çevirdikleri benim Kürt kardeşlerime aba altından yine sopa gösteriyorlar." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin de gelmeyen baharları için 16 Nisan'ı beklediklerini görüyoruz. Ne diyorlar? Yayın yapıyorlar değişik yerlerle. 'Baharı bekleyin, bahar geliyor.' diyorlar. Siz o baharı daha çok beklersiniz."

Erdoğan, "DHKP/C, MLKP gibi ne kadar eli kanlı terör örgütü varsa, bunların yardakçılığını yapan ne kadar çevre varsa, hepsi de sabah 'hayır'la kalkıyor, akşam 'hayır'la yatıyor. Türkiye'ye zarar verme fırsatı doğar da bugüne kadar teröristlere hamilik yapmış ülkeler bundan geri kalır mı? Ülkemizin ayağını kaydırma imkanı çıkar da Neo Nazi partilerinin oyuncağı olmuş ülkeler bundan geri kalır mı?" dedi

"Kandil, İmralı ve FETÖ alenen 'hayır' diyorlar"

"Siz nasıl 16 Nisan'ı iple çekiyorsanız, birileri de her gece kabus görüyor. İçeride, dışarıda kabus görüyorlar." şeklinde konuşan Erdoğan, "Halk oylaması günü yaklaştıkça rahatsızlıkları iyice artıyor. İnanın bana ne yapacaklarını şaşırdılar. Eminim sizler de seyretmişsinizdir. Kandil'deki terör baronları hemen her gün bir video mesaj yayınlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Kandil, İmralı. FETÖ Pensilvanya'dan yayınlıyor. Ne diyorlar? 'Evet çıkarsa biz biteriz diyorlar.' Açıktan alenen 'hayır' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye başarıları bu sisteme rağmen elde etti"

Erdoğan, "Türkiye bizim dönemimizde elde ettiği başarıları, mevcut sistemin verdiği imkanlarla değil, bu sisteme rağmen elde etmiştir. Mevzuatı silah gibi kullanan bürokratik oligarşiye rağmen, bu başarılar kazanılmıştır. 14 senedir, bu ifadeyi ben hep kullanmışımdır, milletimizin emeğini, alın terini sömüren, insanımızın kazancına ortak olan faizcilere rağmen, bu yatırımlar gerçekleştirilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Meclisi kilitlemekten, Anayasa Mahkemesinin kapılarını aşındırmaktan başka hiçbir icraatı olmayan muhalefete rağmen, bu sonuçlar elde edilmiştir. Terör örgütlerine, sistemin zaaflarını silah gibi kullanan vesayet odaklarına, buldukları her fırsatta sokakları ateşe veren vandallara rağmen, bu başarılar kazanılmıştır. Hangi adımları attıysak, hangi projelerimizi hayata geçirdiysek, bu ülkeye ne kazandırdıysak, bunlara rağmen yaptık"

"Modern bir Türkiye'nin temellerini attık biz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern bir Türkiye'nin temellerini attık biz. Bunu yürütüyoruz şimdi. Gelişmemize, kalkınmamıza, çok daha ileri gitmemize engel olan başbakan-cumhurbaşkanı kavgalarına, biz bu yeni sistemle son veriyoruz. Yürütme gücünü bu iki makamı birleştirip, milletin yüzde 50 artı bir oyuyla seçilen cumhurbaşkanına teslim ederek meseleyi çözüyoruz." dedi.

"Biz gençlerimize güveniyoruz. Bu ülkenin gençliğinin iş başa düşünce neleri başarabileceğini en son 15 Temmuz'da yaşadıklarımızdan çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tankların üzerine gittiler mi? Topların üzerine gittiler mi? F-16'lardan kaçtılar mı? Helikopterlerden kaçtılar mı? Gençlerimizin, 'meclisi çoluk çocukla dolduracaklar' diyenlere en güzel cevabı vereceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

AA