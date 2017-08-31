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Hacc ve Kurban İbadetlerinin Verdiği Asıl Mesaj

Hacc ve Kurban İbadetlerinin Verdiği Asıl Mesaj

“Haccederken ve kurbanlarımızı Allah için keserken, dış dünyamızda veya zihnimizde oluşturduğumuz putlara savaş açıp İsmail’lerimizi Hz. İbrahim gibi fedâ edebiliyor muyuz?”

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Selahattin E. Çakırgil’in yazısı: 

Hacc ve Kurban İbadetlerinin Verdiği Asıl Mesajı Düşünerek

Müslümanlar olarak Hacc ve Kurban ibadeti günlerindeyiz.

Hacc ve Kurban, genel hatlarıyla, Hz. İbrahîm’in sünneti’nin ihyası ve o sembollerde anlatılmak istenen mânânın idrak edilmesidir.

Her dinî inancın ve hattâ ideolojilerin bile kutsadıkları bir takım zaman ve mekânlar vardır.

***

Budistlerin hacc ziyaretleri, kutsal bilinen sarp ve karlı bir dağ başına, iki ay kadar süren ve sadece yağsız- tuzsuz bir arpa çorbası içilerek ve yaya olarak gidilen ve her 15-20 metrede bir, yüzükoyun yere yatılıp dualar okunarak yapılan son derece zahmetli bir yolculuğu içermektedir. (…)

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