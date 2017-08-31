Hacc ve Kurban İbadetlerinin Verdiği Asıl Mesaj
“Haccederken ve kurbanlarımızı Allah için keserken, dış dünyamızda veya zihnimizde oluşturduğumuz putlara savaş açıp İsmail’lerimizi Hz. İbrahim gibi fedâ edebiliyor muyuz?”
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Selahattin E. Çakırgil’in yazısı:
Hacc ve Kurban İbadetlerinin Verdiği Asıl Mesajı Düşünerek
Müslümanlar olarak Hacc ve Kurban ibadeti günlerindeyiz.
Hacc ve Kurban, genel hatlarıyla, Hz. İbrahîm’in sünneti’nin ihyası ve o sembollerde anlatılmak istenen mânânın idrak edilmesidir.
Her dinî inancın ve hattâ ideolojilerin bile kutsadıkları bir takım zaman ve mekânlar vardır.
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Budistlerin hacc ziyaretleri, kutsal bilinen sarp ve karlı bir dağ başına, iki ay kadar süren ve sadece yağsız- tuzsuz bir arpa çorbası içilerek ve yaya olarak gidilen ve her 15-20 metrede bir, yüzükoyun yere yatılıp dualar okunarak yapılan son derece zahmetli bir yolculuğu içermektedir. (…)
Etiketler : Kurban, Kurban bayramı, Selahattin E. Çakırgil