Hac Kayıtları Yarın Başlıyor

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27.12.2016 19:17
Hac Kayıtları Yarın Başlıyor
Hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak olanlar, işlemlerini 28 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Hacca gitmek için 2017 yılında ilk defa kayıt yaptıracak olanlar, işlemlerini 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar ise kayıt yenileme işlemlerini 9-31 Ocak arasında yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, hac için ilk defa kayıt yaptıracak olanlar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda “http://hac.diyanet.gov.tr” veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak.

Otomatik Kayıt Yenileme Yok

Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacak. Kayıt yenileme işlemleri 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Kayıt yenileyen hacı adayları da “http://hac.diyanet.gov.tr” veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek.

Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek.

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar “kesin kayıt yaptırabilir” belgelerini, cep telefonlarına gelecek SMS şifresi ile alabilecek. Yetkililer, hacı adaylarını cep telefonu bilgilerini yenilemeleri yönünde uyardı.

Kaynak: AA

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