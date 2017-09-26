Habur'un Kapanması Gündemde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İleriki zamanlarda veya günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması gündemde. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi her an kapatılabilir. Oradaki birtakım gelişmeleri bekliyoruz. O gelişmelerin neticesine göre de sınır kapımızı kapatıp, başka önlemleri de alabiliriz. Petrol vanasının kapatılması gibi birtakım önlemler ve yaptırımlar var" dedi.

PETROL VANASININ KAPATILMASI GİBİ ÖNLEMLER VAR

Karar’ın İHA'ya dayandırdığı haberine göre; Bingöl'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı ile ilgili açıklamada bulundu. Habur Sınır Kapısı'nın şu an itibarıyla açık olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Ama baktığımız zaman önceki günlere göre giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. İleriki zamanlarda veya günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da gündemde. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi her an kapatılabilir. Oradaki birtakım gelişmeleri bekliyoruz. O gelişmelerin neticesine göre de sınır kapımızı kapatıp, başka önlemleri de alabiliriz. Petrol vanasının kapatılması gibi birtakım önlemler ve yaptırımlar var" diye konuştu.

GELİŞMELERE GÖRE ADIMLAR ATILACAK

Bakan Tüfenkci, "Sonuçları itibarıyla kabul etmediğimizi ifade etmiştik. Tüm uluslararası toplumun itirazına rağmen Barzani hükümetinin bu noktadaki atmış olduğu adımlar, esasında oradaki Kürt kardeşlerimizin de lehine olmayan bir durum olduğunu Cumhurbaşkanımız, Başbakan ve bakan arkadaşlarımız ifade ettiler. Elbette bunun birtakım sıkıntıları da olacak. Bu referandumun sonuçlarıyla beraber sıkıntılı bir sürece girdiğini göstermiş oldular. Bizde daha önce ifade ettiğimiz 3 aşamalı tedbirleri zamanı ve yeri geldiğinde uygulama başlanacak. Oradaki askeri tatbikat planlandığı şekilde devam ediyor. Iraklı askerler de geldiler. Irak hükümetinin özellikle sınır kapısının kendilerine devri noktasında da talepleri var. Dolayısıyla gelişmelere göre adımlar atılacak" şeklinde konuştu.