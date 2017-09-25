Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin referandumun yapılacağına ilişkin son açıklaması ve İran’ın harekete geçmesinin ardından Türkiye de bölgeye yaptırımlarını uygulamaya geçirmeye başladı. Habur Sınır Kapısı'ndan geçişler tek taraflı kapatıldı. IKBY tarafından Türkiye'ye geçiş yok, Irak'a TIR'lar geçiyor.