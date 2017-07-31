Ha Erdoğan Ha Maduro; Batı'daki Literatür Aynı

Eurotopics’in derlediği haberler:

Maduro, Venezuela'yı felakete mi sürüklüyor?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, anayasa hazırlayacak kurucu meclisi oylayan referandumu büyük protestolara rağmen gerçekleştirdi. Yorumcular başkanı, kendisine bir diktatörün yetkilerini verecek bir anayasa yapmak istemekle suçluyor. Avrupa basını da ekonomik sarsıntı yaşayan ülkenin demokrasisinden endişeli ve yaşananların bölgesel etkileri olacağı yönünde uyarıyor.

Süddeutsche Zeitung (Almanya)

Halkın iradesi değil bu

Süddeutsche Zeitung, Venezuela'daki seçimin, Maduro'nun iktidarını güçlendirmeye yarayan göstermelik bir seçim olduğu yorumunu yapıyor:

“Seçim olarak adlandırılmayı hak eden 2015'teki son seçimde Maduro'nun rakipleri, asıl parlamentodaki koltukların üçte ikisini kazanmıştı. Yani Venezuela halkı bu 'dörtte üçlük dikatatör'e cevabını sandıkta vermişti. ... Pazar günü yapılan sözde seçimle Maduro kendisine yeni bir parlamento oluşturacak. Daha fazla işine gelecek bir parlamento. Maduro'nun düşüncesini değiştirmesine neden olacak üç konu var: Ordunun ayaklanması, en önemli petrol müşterisi ABD ve Çin'in sert yaptırımları ya da Maduro'nun bir zamanlar zengin olan bir ülkeyi çökerttiğini görmesi. Üçüncü olasılık konusunda bahse girilmemesi salık verilir.”

The Times / İngiltere

Yaptırım zamanı

The Times gazetesi, Venezuela'daki durumun daha da kökten kötüleşmesinden endişe ediyor:

“Venezuela'daki kaos uluslararası alanda endişe yaratmalı. Kolombiya'ya doğru mülteci akını, hatta bu akının denizi aşarak Trinidad'a ulaşması, tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir mülteci krizine yol açabilir. Bölgedeki ekonomi birliği Mercosur, Venezuela'yı aralarından çıkardı bile. Maduro diktatörlük yolunda ilerlemeye devam ederse, ülkesi Amerikan Devletleri Örgütü'nden de çıkarılmalı. Kolumbiya, Maduro'nun anayasa yapmak için önerdiği kurucu meclisi tanımadığını haklı olarak açıkladı. ... Şimdi ülkedeki bölünmüş muhalefet birleşmeli ve sadece talihsiz Maduro'yu değil, Hugo Chavez'in popülist mirasını da mahkum etmeli. Aksi halde ülkenin, kafaüstü çakılacağı bir burgaca girmesi ve modern bir trajedi yaşanması işten bile değil.”

La Stampa / İtalya

Sorunların kaynağı geçmişte

La Stampa gazetesi için yaşanan yıkımın kaynağında, ölmüş Başkan Hugo Chavez'in Bolivarcı Devrimi var:

“En iyi ekonomik potansiyele sahip Latin Amerika ülkelerinden biri olarak Venezuela'nın çökme noktasına gelmesi, beş aileden dördünün yoksulluk sınırında yaşıyor olması başka türlü nasıl açıklanır? Ne de olsa Suudi Arabistan'dakileri bile aşan petrol rezervlerine sahip bir ülke burası. Bu gidişatın tek açıklaması, petrol geliri dolarların dışında hiçbir şey üzerine inşa edilmemiş olan 'sosyalist' sürecin zaafı. ... Varil fiyatının [100 Dolar] yarıdan fazla düşmesiyle, sosyal devlet de çöktü. Ama ölen Cumhurbaşkanı Chavez'in (aslında Bolivarvari bir) hırsla Venezuela ve Küba gibi diğer Latin Amerika ülkeleri için hayata geçirdiği proje ve yatırımlar devam etti.”