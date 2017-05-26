Güven Toplumu ve Ramazan’a Suikastla Uyanmak

KENAN ALPAY'ın yorumu:

Geçen ay bir dizi etkinliğe katılma üzere Ağrı’da bulunduğu sırada “Güven toplumu olursak güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz” diyordu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Biliyorsunuz her yıl Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için bir tema belirleniyor ve etkinlikler bu tema etrafında icra ediliyor. Geriye doğru hatırlatmak gerekirse 2016 için “Tevhid ve Vahdet: Gelin Birlik Olalım”, 2015 için “Hz. Peygamber, Birlikte Yaşama Ahlâkı ve Hukuku”, 2014 için “Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz”, 2013 için “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru” vd. şeklinde son birkaç yılın teması akla gelecektir.

Bu yıl için belirlenip ilan ve icra edilen tema ise malum: “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu”. Ankara’daki açılış programından sonra ilk büyük etkinlik için Başkan Görmez’in tercih ettiği il Ağrı’ydı. Ağrı’da bütün bir bölgemizin güven ve emniyet açısından büyük yorgunluklardan geçtiğini fakat arınma sürecinin başladığını hatırlatıyordu ilk söz olarak. Devamında hayati düzeydeki şu tespit ve tavsiyeleri sıralıyordu Başkan Görmez: “Her ferdi her ferde güvenen, her ailesi her aileye güvenen, işçinin işverene, işverenin işçiye, komşunun komşuya, dostun dosta kalbini, evini teslim edeceği ve edebileceği kadar güvendiği bir ortamın yeniden inşa edilmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kutlu Doğum Haftası'nın zaman zaman sarsılan bu güvenimizin yeniden inşa edilmesine vesile olmasını diliyorum.”

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