Guterres'den Gazze'ye Ablukayı Kaldırma Çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'yi ziyaret etti. Guterres, insani kriz karşısında Gazze ablukasını kaldırma çağrısında bulundu.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres, uluslararası alanda sıkıntılar çeken ve Filistin topraklarındaki insani koşulların kötüye gitmesi üzerine Çarşamba günü ilk ziyaretini Gazze'ye yaptı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Guterres, insani kriz karşısında Gazze ablukasını kaldırma çağrısında bulundu.
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