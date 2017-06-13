Guta Halkı Kuşatma Altında En Zor Ramazan’ı Geçiriyor!

21 Mart tarihinde Doğu Guta’ya tek erzak geçişinin sağlandığı yol olan Vafideyn geçidinin Beşşar Esed rejiminin eline geçmesi ve ardından Guta’yı Şam’ın doğu mahallelerine bağlayan tünellerin kapatılması ile bölgede yiyecek bulmak çok zorlaşmış ve fiyatlar astronomik rakamlara ulaşmıştı. Halk et ve baklanın çok pahalı olması yüzünden ancak sebze alabilmekte, hatta çoğu zaman otlarla karın doyurmaya çalışmakta. Ramazan ile birlikte yiyecek sıkıntısı daha da belirginleşti. Uzun süren oruçlu günlerin akşamında insanlar çok sınırlı yiyeceklerle iftar edebiliyorlar.

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Ramazan seferberliği içine giren yardım kuruluşları Doğu Guta’yı 3 kısma ayırmış durumdalar. Her gün bir bölgede yardım dağıtımı yapabilen bu kuruluşların yetkilileri ancak insanların iftar edebilecekleri miktarları temin edebildiklerini ama sahura bir şeyin kalmadığını ifade ediyorlar.

Kaynak: Al-Monitor, Haksöz Haber