Gürültü Kirliliği Sağlığı Tehdit Ediyor!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevresel bir sorun olan gürültü kirliliğinin sağlık açısından da tüm insanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Avrupa’da gürültü kirliliği konusunda Avrupa Birliği (AB) direktifleri doğrultusunda hazırlanan raporlardan örnekler veren Akbay, Avrupa Çevre Ajansı tarafından 467 yaşam alanı, 86 büyük hava limanı ve 186 bin 600 kilometrelik büyük yollar ile 44 bin 320 kilometre demiryolu ağı çevresinde gürültü kirliliği araştırması yapıldığını aktardı.

Akbay, “Yapılan araştırmalara göre, Avrupa’da iç ve dış mekânlarda trafik gürültüsünden yaklaşık 100 milyon kişi etkileniyor. Bu kişiler 55 desibel üstündeki gürültüye maruz kalıyor. Demiryolları çevresindeki 18 milyondan fazla kişi de 55 desibel üstündeki gürültüden etkilenen ikinci en önemli mağdur grubu oluşturuyor. Bunu 4 milyon kişiyle uçak gürültüsü izliyor.” diye konuştu.

“Herkesi Etkileyen Bir Sorun”

Kentsel alanlardaki endüstriyel gürültü kirliliğinin de 1 milyon insanı etkilediğine işaret eden Akbay, Avrupa’da çevresel gürültüye bağlı olarak her yıl 14,1 milyon yetişkinin çevre gürültüsünden ciddi derecede rahatsız olduğunu, 5,9 milyon yetişkinin uyku rahatsızlığından şikâyet ettiğini kaydetti.

Gürültü kirliliğinin sağlık açısından herkesi etkileyen bir sorun olduğunu dile getiren Akbay, “Uzun süre 55 desibelin üzerindeki yüksek düzeyde gürültü kirliliğine maruz kalmak, başta iç kulak hasarı olmak üzere, kardiyovasküler hastalıklar, beyin sıvısındaki basıncın azalması, baş ağrıları, uyku bozukluğu, öfke, kızgınlık, sıkıntı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.” diye konuştu.