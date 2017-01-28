“Günlük Kiralık Evlerle İlgili 40 Özel Birim Oluşturuldu”
İstanbul Valisi Vasip Şahin, günlük olarak kiralanan evlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Şahin, “Günlük kiralık evleri kontrol etmek için 40 özel birim oluşturuldu. Polis, jandarma ve zabıtanın da yer aldığı ekip sürekli takipte olacak. Kiralayana anlık bildirim zorunluluğu getirildi. 18 yaş altındakilere ev kiralanmasına, hücre tipi yapılanmalara göz açtırmayacağız.” diye konuştu.
“Kaymakamlara Talimat Verdik”
Her ilçede özel komisyonların kurulduğunu açıklayan Şahin, “Günlük kiralanan ev ve iş yerlerinin takibi için kaymakamlıklara komisyon kurulmasına yönelik talimat verdik. Bu kapsamda 39 ilçede komisyonlar kuruldu. Tüm bu komisyonlara başkanlık etmesi amacıyla 1 tane de Valilik bünyesinde komisyon kuruldu. Kaymakamın başkanlığındaki komisyonlarda Kültür Turizm Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, bölgesine göre Jandarma, İlçe Belediyesi ve Vergi Dâiresi’nden birer kişi yer alıyor. Bu komisyon denetim yapılan yerlere para cezası kesme ya da mühürleme yetkisine sahip. Bu komisyonların kurulmasıyla verimli sonuçlar almaya başladık. Kararlı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.
Anlık Bildirim Zorunluluğu
Kiralama işlemleriyle ilgili anlık bilgilendirme zorunluluğu getirildiğini belirten Şahin, “Günlük kiralanan ev artık ticârî bir işe dönüşmüştür. Bu nedenle ev sahibi önce ruhsat almak zorundadır. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne (İEM) bildirmek durumundadır. Bu kapsamda Emniyet bünyesinde terminal kurduk. Günlük ev kiralayan kişi, kiraladığı şahsa ait kimlik bilgilerini, ne kadar süreyle kiraladığını anında bildirecek.” ifadelerini kullandı.
5 Yıl Geçmişe Dönük Vergi Cezası
Bilgi vermeyene idârî cezalar verileceğini söyleyen Şahin, “Bildirim yapmayana 10 bin TL ceza kesiliyor. Günübirlik bildirim yapılmadığı, geç bilgi verildiği ya da yanlış bilgilendirme yapıldığı tespit edildiğinde de 5 bin TL ceza verilecek. Ruhsatsız kiralama yapana 5 yıl geçmişe dönük vergi cezası kesilecek.” dedi.
“Tarihî Yarımadada Bin 100 Mekân Mühürlendi”
Şahin, talimatlara aykırılık tekrar edildiğinde ise günlük kiralanan yerlere mühür vurulduğunu ifade ederek “Sâdece tarihî yarımadada 2 binin üzerinde ev ve işyeri denetlendi ve bin 100 mekân yasa dışı faaliyetleri nedeniyle mühürlendi.” diye konuştu.
Özellikle okul çevrelerindeki şebekelerle ilgili de açıklama yapan Şahin, şunları söyledi:
“İşini yasal çerçeve içinde yapanlara hiçbir sıkıntı yok. Ancak yasa dışı faaliyet yürütenlere göz açtırmayacağız. 18 yaş altındakilerin fiilî ehliyeti yoktur. Bu nedenle asla kiralama yapılamaz. Her ilçede kurulan komisyonlara bağlı ekipler sürekli takipte olacak. 18 yaş altındakilere ev kiralanmasına, hücre tipi yapılanmalara göz açtırmayacağız.”
Cezaların Caydırıcı Olmaması
Günlük olarak kiralanan evlerle ilgili en büyük sorun verilen cezaların caydırıcı olmaması. Evini kiralayan kişilerin takibini yapmaması, sâdece 10 bin TL ceza kesilmesi ve mühürlerin 5 bin TL’ye sökülmesi büyük sorun oluşturuyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, cezaların caydırıcılığının yeterli olmadığının farkında olduklarını, sıkı denetimlerle problemin önüne geçmek istediklerini kaydetti. Şahin, “Mevcut cezalar caydırıcılıkta yetersiz kalırsa daha ağır cezalar için yeni kararlar alırız.” şeklinde konuştu.
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