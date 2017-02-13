Güneydoğu’da PKK Operasyonları: 93 Gözaltı
PKK’ya yönelik Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda 93 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Diyarbakır
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürüten PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ile Silvan ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
Batman
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında çeşitli tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldırıda bulundukları tespit edildiği belirtilen 19 kişi hakkında arama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 19 adrese gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 25 fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
8 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişki çalışmalar sürüyor.
Bingöl
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, PKK!ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındığı bildirildi.
Siirt
Siirt’te PKK’ya yardım ve yataklı ettikleri gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK adına faaliyetlerde buluduğu, örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt mensuplarına kentte barınma imkânı sağlayarak yardım ve yataklık ettiği belirtilen kişilere yönelik il genelinde bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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