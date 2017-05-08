“Güney Sudan’dan Göç Eden Çocuk Sayısı 1 Milyonu Aştı”

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), devam eden savaş nedeniyle Güney Sudan’dan göç etmek zorunda kalan çocukların sayısının 1 milyonu aştığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, iki örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada, buna ek olarak 1 milyon 400 bin çocuğun da Güney Sudan’ın içinde evini terk etmeye zorlandığı kaydedildi.

Güney Sudan’dan bugüne kadar toplam 1 milyon 800 bin kişi göç etmek zorunda kaldı ve 1 milyonu aşkın çocuk bu sayının yüzde 62’sini oluşturuyor.

Savaşın başladığı 2013 yılından bu yana Güney Sudan’dan göç etmek zorunda kalanlar komşu ülkeler olan Etiyopya, Kenya ve Uganda’daki kamplarda kalıyor.

Ülke içinde kurulan kamplarda da 1 milyon 400 bin çocuk olduğu saptanmış.

“Bir Kuşağın Geleceği Tehlikede”

UNICEF yetkilisi Leyla Pakkala, “Bir kuşağın geleceği ciddi anlamda tehlikede.” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Güney Sudanlı yaklaşık her 5 çocuktan birinin evinden kaçmak zorunda kalması korkunç gerçeği, bu çatışmanın ülkenin en zayıf durumdaki nüfusu üzerindeki yıkıcı etkisini açıkça ortaya koymaktadır.”

UNHCR’dan Valentin Tapsoba da, “Bugün hiçbir mülteci krizi Güney Sudan’daki kadar kaygı verici değil.” diye konuştu.

2013’ten bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden on binlerce kişinin arasında BM yetkililerine göre bini aşkın çocuk da var.

Hedeflenen Yardımlar Toplanamıyor

UNICEF, bu yıl Güney Sudanlı mültecilere yardım etmek için hedeflediği 181 milyon dolarlık yardımın yarısını ancak toplayabildiğini söylüyor. UNHCR ise bu yıl için hedeflediği 782 milyon dolarlık yardımın şu ana kadar sadece yüzde 11’ini alabilmiş.

Dünyanın dört bir yanında devam eden çatışma ve krizler nedeniyle yardım kuruluşları çalışmalarını sürdürebilmek için gereken fonları bir araya getirmekte zorlanıyorlar.