Güney Pasifik’teki Adada 17 Tondan Fazla Plastik Atık Bulundu!

Güney Pasifik’in üzerinde insan yaşamayan adası Henderson, 17 tonu geçen plastik atık çöpüyle dünyanın en kirli adası konumunda.

Avustralyalı bilim insanları 2015’ten beri yürüttükleri araştırma neticesinde adada 37,7 milyon parça plastik atık tespit etti.

Yeni Zelanda ve Şili arasındaki Pitcairn Adaları’nın bir parçası olan Henderson Adası, 1988’den beri Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

“Sorunun Gerçek Büyüklüğünü Göremiyoruz”

Euro News’ta yer alan habere göre, Tasmania Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Jennifer Lavers, okyanusa karışan plastik atıkların ada sahillerine vurduğunu belirtiyor:

“Sahillerdeki kirliliğin başlıca nedeni günlük kullanılan plastik malzemeler, insanlar kullanıp attıkları ambalajın nereye varacağını, neye neden olacağını hiç düşünmüyor. Hem ana kara, hem de ada sahillerindeki plastik atıklarla ilgili küresel tahminler sanılanın çok üzerinde, sorunun gerçek büyüklüğünü göremiyoruz.”