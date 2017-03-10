Güney Kore’de Cumhurbaşkanı Azledildi

»Ana Sayfa»Dünya
10.03.2017 10:15
Güney Kore’de Cumhurbaşkanı Azledildi
Güney Kore’de yolsuzluk skandalı sebebiyle yetkileri askıya alınan Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alındı.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Park Geun-hye’yi azleden meclis kararını onayladı.

Güney Kore’de patlak veren yolsuzluk skandalı Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin azledilmesi ile noktalandı. Meclis tarafından 9 Aralık’da azledilen Park’ın başkanlık görevi Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla son buldu. Mahkeme üyeleri oybirliği ile meclisin aldığı kararı onaylayarak azledilme sürecini noktaladı.

Karar öncesi mahkeme önünde toplanan kalabalık arbede yaşanmasına neden oldu. Eski Başkan Park destekçileri ile muhalifler araya konulan otobüslerle birbirlerinden ayrılmaya çalışıldı.

Eski Devlet Başkanı Park, yakın arkadaşı Choi Soon-sil’in, resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olmasına göz yummakla suçlanıyordu. Choi’nin bu yakınlığı kullanarak maddi çıkar sağladığı öne sürülmüştü. Samsung Başkan Yardımcısı Jay Lee’nin ismi de skandala karışmıştı.

Güney Kore’de demokratik seçimle gelen bir başkan ilk kez görevden alınmış oldu. Ülke 60 gün içerisinde sandık başına giderek yeni başkanı seçecek. Anketler, muhalif adayların önde gittiğini ortaya koyuyor.

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