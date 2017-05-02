Güney Darfur’da On Binlerce Çocuk Yetim Kaldı!

Sudan’ın Güney Darfur eyaletinde halk, mülteciler gibi zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Özellikle yetim çocukların sayısındaki artış yetkilileri düşündürüyor.

Güney Darfur Eyaleti Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı Genel Müdürü Muhammed İbrahim Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede savaş döneminde yaşananların insanlarda derin yaralar açtığına dikkat çekti.

Hasan, “Bizim burada ilk olarak yapmaya çalıştığımız insanların kalkınması. Gayemiz, fakir halkın bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlamak. Tabii zengin bir ülke değiliz, yaptığımız çalışmalar esnasında hâliyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.” diye konuştu.

“Sudan’ın Değil Ümmetin Geleceği İçin”

Hasan, bölgedeki yetim sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Buradaki birçok çocuğumuzun ailesi savaş yüzünden hayatını kaybetti. Sadece Nyala şehrinde anne ve babası olmayan 3 bin 475 yetimimiz var. Güney Darfur eyaletindeyse 30 bini aşan rakamlar önümüze geliyor. Yetimler ne yazık ki ailelerinden bihaber. Gidecek bir evleri, kalacak bir yurtları olmayan bu evlatlarımız, sokaklarda yatıp kalkıyor. Müslümanlar el birliğiyle bu yetimlere sahip çıkmalı. İsteğimiz sadece Sudan’ın değil ümmetin geleceği içindir.”

Bölgedeki çalışmalara da değinen Hasan, 10-20 yaş aralığındaki çocuk ve kadınlara yönelik mesleki kurslar açtıklarını anlattı.

“Onların yere sağlam basmasını istiyoruz.” diyen Hasan, 3,5 milyonluk Güney Darfur nüfusunun neredeyse 1,5 milyonunun açlıkla pençeleştiğini ve yönetim olarak ellerinden geldiğince bu kişilere gıda yardımı yaptıklarını ifade etti.

“Bize En Çok Yardım Türkiye’den Geliyor”

Hasan, savaşın ilk yıllarında, misyonerlik faaliyeti yürütenleri ülkeden gönderdiklerini, yollarına Türkiye gibi ülkelerle devam etmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bizleri savaş döneminde dahi yalnız bırakmayan Türkiye hükümetine ve sivil toplum örgütlerine çok şey borçluyuz. Türkiye hastanesinin verdiği hizmeti nasıl görmezden gelebiliriz? Orada binlerce insana ulaşılıyor. Türkiyeli STK’lar da su kuyuları, gıda yardımlarıyla ve mesleki kurs çalışmalarıyla Darfur halkının gönlünü kazandı. Açıkça söylemek gerekirse bize en çok yardım Türkiye’den geliyor. Yardım yapan da alan da müslüman. Bundan daha güzel bir duygu olamaz.”

Hasan, bölgedeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek istediklerini, yetimler için okullar, yetimhaneler inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yle ortaklık yapmaya hazırız. Biliyoruz ki biz onları çok seviyoruz, onlar da bizleri çok seviyor.” ifadelerini kullandı.