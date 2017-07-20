Güney Afrika’dan Mescid-i Aksa’ya Destek

Güney Afrika’daki Müslümanların dini otorite olarak kabul ettiği Cemiyetu’l-Ulema, işgalci İsrail polisinin, 14 Temmuz’da Mescid-i Aksa’da 3 Filistinliyi katletmesiyle başlayan olayları kaygıyla takip ettiklerini belirterek, uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.

AA’da yer alan habere göre, Cemiyetu’l-Ulema’dan yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail’in uluslarası sözleşmelere uymadığının altı çizilerek, “Mescid-i Aksa’ya yönelik tehditler bizi kaygılandırıyor ve uluslararası toplumu müdahaleye çağırıyoruz. Mescid-i Aksa’ya girişin kısıtlanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu karar uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Bu adımlar Filistin’de ölümle sonuçlanan eylemleri arttırıyor ve İsrail’in bu uygulamalardan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

Geçen cuma gününden bu yana Mescid-i Aksa’nın kapatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu kararın Filistin’deki durumu daha da tırmandıracağına vurgu yapıldı.

Neler Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.