Güney Afrika UCM'den Çekilmekten Vazgeçti
Güney Afrika hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UCM'den ayrılma amacıyla yapılan başvurunun iptali talebiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderildiği belirtildi.
Güney Afrika, geçen yılın ekim ayında BM Güvenlik Konseyine, UCM'den çekilme kararını bildirmişti. Ülkenin Anayasa Mahkemesi ise geçen ay, hükümetin bu kararının parlamentoda onaylanmadan uygulanmak istenmesini gerekçe göstererek kararı anayasaya aykırı bulduğunu açıklamıştı.
Afrika ülkeleri, UCM'nin uzun süredir özellikle kara kıtanın davalarına karşı olumsuz tutum içinde olduğunu öne sürüyordu.
UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.
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