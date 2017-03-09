Güney Afrika UCM'den Çekilmekten Vazgeçti

»Ana Sayfa»Dünya
09.03.2017 12:40
Güney Afrika UCM'den Çekilmekten Vazgeçti
Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilmek için yaptığı başvurunun iptalini istedi.

Güney Afrika hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UCM'den ayrılma amacıyla yapılan başvurunun iptali talebiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderildiği belirtildi.

Güney Afrika, geçen yılın ekim ayında BM Güvenlik Konseyine, UCM'den çekilme kararını bildirmişti. Ülkenin Anayasa Mahkemesi ise geçen ay, hükümetin bu kararının parlamentoda onaylanmadan uygulanmak istenmesini gerekçe göstererek kararı anayasaya aykırı bulduğunu açıklamıştı.

Afrika ülkeleri, UCM'nin uzun süredir özellikle kara kıtanın davalarına karşı olumsuz tutum içinde olduğunu öne sürüyordu.

UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Camiye Tehdit Mektubu Gönderen ABD’liye Hapis Cezası Verildi09 Mart 2017 Perşembe 07:36
  • İzmir’in İki Yüzü: Kanserli Köy ve Güneş Enerjili İlçe08 Mart 2017 Çarşamba 21:52
  • İngiltere’de Gıda Fiyatları Son 3,5 Yılın Zirvesinde08 Mart 2017 Çarşamba 11:42
  • İtalya’da Depremzede Çiftçiler Hükümeti Protesto Etti08 Mart 2017 Çarşamba 10:11
  • Hawai Eyaleti Trump’ın Vize Sınırlamasını Yargıya Taşıyor08 Mart 2017 Çarşamba 09:45
  • ABD'den Filistin'e 'Çözümü BM'de Aramayın'08 Mart 2017 Çarşamba 08:00
  • Die Welt: Türklerin Artık Umurunda Değil08 Mart 2017 Çarşamba 03:35
  • Macaristan’a Giren Tüm Mülteciler Gözaltına Alınacak!07 Mart 2017 Salı 16:44
  • Danimarka’dan Türkiye Lehine Açıklama07 Mart 2017 Salı 16:05
  • Macaristan Sınırlarındaki Tel Örgüye Elektrik Verecek07 Mart 2017 Salı 15:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim