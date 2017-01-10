Güney Afrika Başkanı Zuma'dan 'İsrail'e Gitmeyin' Çağrısı

»Ana Sayfa»Dünya
10.01.2017 12:43
Güney Afrika Başkanı Zuma'dan 'İsrail'e Gitmeyin' Çağrısı
Zuma, Filistin halkına destek olmak için halkına İsrail'e gitmemeleri çağrısında bulundu.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, "Filistin halkları ile dayanışmamızın bir göstergesi olarak İsrail'i ziyaret etmeyin." dedi.

Zuma, Afrika Ulusal Kongresi Partisinin 105. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Güney Afrika, Filistin halkının haklı davasına desteğini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan (BMGK) geçtiğimiz haftalarda çıkan Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması yönündeki karara işaret eden Zuma, BMGK'nın Batı Şeria ve Gazze'deki Yahudi yerleşim yerlerinin hukuksuz olduğu yönündeki kararını olumlu karşıladığını bildirdi.

Zuma, Güney Afrikalıların her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, "Filistin bir gün amacına ulaşarak bağımsızlığına kavuşacaktır." diye konuştu.

Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin politikasını ülkede 1948-1994 arasında beyaz azınlığın yönetimine dayanan ırkçı, ayrımcı "Apartheid" rejimine benzetiyor.

İsrail vatandaşlığı da olan Güney Afrikalıların İsrail'de askerlik yapmamaları için bazı düzenlemelerin yapıldığı ülkede, İsrail'den ithal ürün getirmenin önünde de bürokratik engeller bulunuyor.

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