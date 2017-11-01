Gümrüklere Plaka Tanıma Sistemi Kuruldu

Giriş ve çıkış peronlarına kurulan ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi planlanan sistem sayesinde gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilmesi ve başta ülke güvenliği olmak üzere, kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması sağlanacak.

Plakaların otomatik olarak kaydedilip sorgulandığı sistemle personel üzerindeki iş yükü hafiflerken hizmet kalitesi de artacak.

Nakliyeci Lokman Sayhan AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin sürücülerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracağını belirtti.

Mardin'den getirdiği yükü Kilis Öncüpınar Gümrük sahasındaki tampon bölgede Suriyeli araçlara naklettiğini anlatan Sayhan, sistemin faaliyete geçmesiyle plakaların otomatik olarak kaydedileceğini, bu sayede de tır sırasında zaman geçirmek zorunda kalmayacaklarını ifade etti.

AA