Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi Başladı

»Ana Sayfa»Dünya
27.03.2017 10:46
Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi Başladı
Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında oy verme işlemi saat 8.00’den itibaren başladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre, havalimanında oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı’nın geliş ve gidiş katına toplam 12 sandık konuldu.

Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

Oylamanın saat 08.00’de başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 16 Nisan saat 17.00’ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı26 Mart 2017 Pazar 13:54
  • 28 Şubat Kafası Hâlâ Orduevlerinde!26 Mart 2017 Pazar 13:46
  • Belarus Yönetimi Protestolara Toplu Gözaltıyla Karşılık Verdi26 Mart 2017 Pazar 11:25
  • Türkiye Sorunlarını Almanya'ya Taşımasın Diyen Yeşiller Partisi “Hayır!” Dedi26 Mart 2017 Pazar 02:04
  • ABD’ye Vize Başvurusu Yapana Sosyal Medya İncelemesi25 Mart 2017 Cumartesi 22:57
  • ENKS: 'Almanya'da PYD de Terör Listesine Alınmalı'25 Mart 2017 Cumartesi 22:46
  • 'Frankfurt'a da İstanbul'a da Aynı Güvenlik Tedbirini Uygulayacaksın'25 Mart 2017 Cumartesi 21:16
  • PKK’lılar İsviçre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hedef Gösterdi!25 Mart 2017 Cumartesi 19:31
  • Wikileaks, CIA’in iPhone’lara Sızdığını İddia Etti25 Mart 2017 Cumartesi 15:43
  • Almanya'dan Sonra İngiltere’den de Benzer FETÖ Açıklaması25 Mart 2017 Cumartesi 15:32
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim