Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi Başladı
Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında oy verme işlemi saat 8.00’den itibaren başladı.
Anayasa değişikliğine ilişkin referandum için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında oy verme işlemi başladı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre, havalimanında oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.
Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı’nın geliş ve gidiş katına toplam 12 sandık konuldu.
Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.
Oylamanın saat 08.00’de başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.
Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 16 Nisan saat 17.00’ye kadar sürecek.
Kaynak: AA
Etiketler: referandum, anayasa değişikliği
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