Gültekin Sincar’ın Tutukluluk Süresi Bir Kere Daha Uzatıldı!

Haksöz Haber

Özgür-Der eski Antalya İl Temsilcisi Gültekin Sincar’ın yargılanmasına bugün devam edildi. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savcı ceza verilmesi yönünde talepte bulunurken, esas hakkında savunma hazırlanması için duruşma 30 Kasım tarihine ertelendi.

ByLock kullandığı iddiasıyla FETÖ üyeliği ile itham edilen Gültekin Sincar’ın geçen ay yapılan ilk duruşmasında kendisi ve avukatları yaptıkları savunmada iddiaları reddederek ByLock kullanılmadığını dile getirmiş ve FETÖ’ye mensup olma iddiasını çürüten pek çok delil ortaya koymuşlardı. Buna rağmen 2014 yılında 10 gün içinde 6 kez ByLock’a girdiğine dair BTK’dan gelen ve mahiyeti anlaşılmayan yazıyı esas alan mahkeme Sincar’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Mahiyeti belirsiz suçlamalarla sayısız insanın mağduriyetine yol açan ByLock meselesinin çözülmesine yönelik somut adımlar atılmadıkça bu yaranın daha çok kanayacağı görülüyor.

Sincar’ın avukatı Fehmi Gündüz’ün duruşmadan sonra yaptığı açıklamaların yer aldığı videoyu ilgilerinize sunuyoruz: