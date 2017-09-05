Gültekin Sincar’ın Mağduriyetine Son Verilsin!

Haksöz Haber

8 Şubat’ta Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve 18 Mayıs tarihinde ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Antalya Özgür-Der’in temsilcisi Gültekin Sincar’ın yaklaşık 4 aylık tutukluluk sürecinin ardından ilk duruşması görülecek. 7 Eylül Perşembe günü öğleden sonra görülecek duruşmada Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gültekin Sincar’ın mağduriyetinin devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Hiçbir doğrulama kriteri ile tevsik edilmesi mümkün olmayan MİT listeleriyle mağdur edilen binlerce insandan biri olan Gültekin Sincar’ın yaşadığı durum Türkiye’de 15 Temmuz sonrasında yaşanan haksızlık ve mağduriyet şikâyetlerinin en somut ve net örneklerinden birini teşkil etmekte. Gerçekten de yıllarca Özgür-Der bünyesinde faaliyette bulunmuş bir kişinin Fethullah Gülen yapılanmasıyla iltisaklı olmakla suçlanması başlı başına bir garabet sayılmalı!

Gültekin Sincar, gözaltına alınmasından önce defalarca Antalya Adliyesi’ne gidip bizzat savcılara hakkındaki suçlamaların mahiyetini öğrenmek istediğini bildirmiş, telefonunun incelenmesini talep etmiş ama başvuruları her defasında geri çevrilmiş birisi. Ne var ki durumunu açıklığa kavuşturmak için kendi ayağıyla tekrar tekrar gittiği ama sonuç alamadığı Adliye’ye bir gece sabaha karşı gözaltına alınıp getirilmiş ve ardından “kaçma” şüphesiyle tutuklanmasına karar verilmiş bir mağdur.

Ve şimdi geldiğimiz yer itibariyle aklı ve vicdanı olan herkes adına talebimiz net: Gültekin Sincar’ın maruz kaldığı haksızlık ile ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaşadığı mağduriyetin daha fazla devam ettirilmemesi, sonlandırılması gerekiyor! 7 Eylül’de Antalya Adliyesi 10 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada verilecek kararın ülke çapında yaşanan haksızlıkların giderilmesi yönünde bir umut, küçük de olsa bir adım olması umudunu taşıyoruz.