Gültekin Sincar Kardeşimiz Gözaltına Alındı

Alakasız binlerce insanı FETÖ ile ilişkilendirerek hayatını mahveden, ocağını söndüren, onur ve izzetini ayaklar altına alan KHK’lar kurunun yanında yaşı da yakmaya devam ediyor. KHK marifetiyle daha önce öğretmenlik görevinden ihraç edilen Gültekin Sincar kardeşimiz bu sabah (18.05.17) itibariyle gözaltına alınarak hürriyetinden de mahrum edildi.

Aylardır maruz kaldığı haksızlığı adalet umuduyla ailesinden ve çocuklarından bile gizleyen Gültekin Sincar kardeşimiz 8 Şubat 2017 tarihli KHK kapsamında ihraç edilmişti.

Okuyucularımızın bildiği üzere Gültekin Sincar kardeşimiz yıllarca Özgür-Der’in Antalya temsilciliği görevinde de bulunmuştu. Bir süredir bu yanlıştan dönüleceğine dair umutla bekleyen Gültekin Sincar kardeşimiz 8 Şubat tarihli KHK marifetiyle öğretmenlikten ihraç edilmişti. Bu sabah gözaltına alınan Gültekin Sincar kardeşimiz, 8 Şubat’ta öğrendiği ihraç haberi karşısında duygularını sosyal medyadaki kişisel hesabından şöyle paylaşmıştı: