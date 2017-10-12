Gültekin Sincar Davasında Önemli Gelişme: “Bylock İçeriği Tespit Edilememiştir!”

Gültekin Sincar da mahiyeti tam bilinmeyen, kaynağı da net öğrenilemeyen ByLock listesinde ismi olduğu için ağır haksızlığa uğrayan insanlardan biri. Binlerce mağdur gibi o da BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’ndan gelen ByLock kayıtlarında adının geçmesinden ötürü aylardır zindanda.

Gültekin Sincar BTK’dan gelen ve Eylül 2014 sonu-Ekim 2014 başında toplam 6 kez ByLock sistemine girdiğine dair resmi yazı esas alınmak suretiyle yargılanıyor. Kendisinin hiçbir şekilde ByLock kullanmadığına yönelik beyanlarına ve avukatlarının 10 günde 6 kere ByLock’a girmenin anlamsız olduğuna ilişkin itirazlarına rağmen mahkeme tahliye talebini geri çevirmişti.

ByLock kayıtlarının ayrıntılandırılması talebine cevaben BTK’dan gelen son yazı ise “ByLock içeriğinin tespit edilemediği”ni bildiriyor. Yani ByLock’ta kimle, ne görüştüğüne dair hiçbir bulgu yok! Bu da iddianın altının boş olduğunu göstermekte. Çok büyük bir ihtimalle IP çakışması veya benzeri teknik bir karışıklık neticesinde alakasız pek çok insan gibi Gültekin Sincar’ın da hattının ve dolayısıyla isminin ByLock sistemine dahil edildiği anlaşılıyor.

Konuyla ilgili olarak ne kadar büyük bir kargaşa üretildiğini Av. Ali Aktaş’ın ByLock sistemiyle ilgili çalışmalarında net olarak görmeniz mümkün!

Bu aşamada bu kargaşanın yeterince mağduriyete yol açtığını ve daha fazla haksızlığa, zulme yol açmamak için ortay çıkan bu şüpheli, muğlak durumun sanıklar lehine yorumlanarak mağduriyetlere son verilmesi adaletin gereği olacaktır.