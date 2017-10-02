“Gülen’in ABD’den İadesiyle İlgili Dosya Tamamlandı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir gazetecinin Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili sorusu üzerine dosyanın tamamlandığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Gül, “Uluslararası sözleşmeler ve iade sözleşmelerine göre tüm süreçler tamamlandı. Şu an iade edilmesi için teknik ya da belge anlamında hiçbir eksiklik kalmadı. Süreç itibariyle hiçbir eksiklik kalmadı. Takip ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye, Ağustos 2016’da Gülen’in ABD’den iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gülen’in iade edilip edilmemesine yönelik kararının, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştireceği çalışmaların ardından sonuçlanacağını belirtmişti.

Gülen, Mart 1999’dan bu yana ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.