Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
01.03.2017 07:31
Gülen’in 28 Şubat Talimatları Ortaya Çıktı
​​​​​​​28 Şubat'ın 20. yılında, Fetullah Gülen’in o döneme ilişkin talimatları ortaya çıktı. Üst düzey bir örgüt üyesinin evinde bulunan talimatlarda, üyelerden Atatürk maskesiyle kamufle olması isteniyor.

Fethullah Gülen’in 28 Şubat sürecindeki rolü ve takındığı tavrı gösteren belgeler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonda ele geçirildi. O dönem Hürriyet'e röportaj veren Gülen 'Beceremediz bırakın" demişti. Gülen’in 28 Şubat'taki takındığı tavırla ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde yapılan bir operasyonla gün yüzüne çıktı. Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada üst düzey bir örgüt üyesinin evinde 28 Şubat'ta FETÖ'nün kamuflajları ortaya çıktı. Ele geçirilen belgelerde FETÖ'nün 28 Şubat talimatları deşifre oldu.

İŞTE TALİMATLAR

- Evlerden Gülen kitapları kaldırılacak.

- Evin girişine de görülebilecek bir yere Atatürk fotoğrafı asılacak.

- Evin görünür kısmında Nutuk olacak.

- İşyerine giderken Sabah, Milliyet, Cumhuriyet gibi gazeteler alınacak.

- Zaman Gazetesi, Sızıntı, Aksiyon gibi dergilere başka isimlerle abone olunacak ancak ev adresi verilmeyecek.

- Telefonda dini içerikli konuşmalar yapılmayacak.

- Telefonda hizmet hakkında konuşma yapılmayacak.

- Cuma namazı yerine birim amirleriyle yemeğe gidilecek.

- İş yerinde namaz kılınmayacak, cem edilecek, yatsı namazı evlerde toplu kılınacak.

- Çöpten toplanan boş bira kutuları evden attığınız çöpün içine görünür bir şekilde konulacak.

- İşyerinde başka cemaat üyelerinin başı derde girildiğinde yardım edilmeyecek.

- İşyerinde yaşanan sorun hemen imama bildirilecek.

- Eşlerin başı açılacak ve amirlerin görebileceği yerlere gidilecek.

- Akademi ve polis okulu öğrencileri dershanelere gönderilmeyecek pastanelerde buluşulacak.

- Kurban kesilmeyecek, tüm kurban parası imamlara verilecek.

- İşyerinde laiklik ve Atatürkçülük konuşmaları yapılacak.

- MİT ve emniyette çalışanların eşleri evlerinde de başını açacak.

- Evlerde kapıyı açan hanımların başı açık olacak.

Gülen’in 28 Şubat hakkında görüşü:

- Samanyolu TV (29 Mart 1997): "… Bugün Türkiye'yi idare edenler, gerekli performansı ortaya koyamadılar zannediyorum. Ülkemiz kriz içinde. Bu krizi gücü temsil edenler önlemelidir. Bu hükümeti değiştirin demek daha demokratik olur. Askeriye 'muhtıra verdi' diye suçlanmak isteniyor. Askerler isteselerdi, 'bu böyle olacak' diyebilirlerdi. Ama böyle yapmadılar ve oturup meseleyi altı saat mülahaza ettiler. Demokratik yollarla problemler çözülsün istediler.

- Kanal D (16 Nisan 1997): "… Askerlerimiz yaptıkları şeylerden ötürü, bazı çevrelerce antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Asker 'milletimizin güvenliğini korumak sorumluluğumuz var' mülazasıyla davranmıştır. Müdahale etmezsek tarih önünde suçlu oluruz mülazasıyla hareket edilmişse onlar masumdur. Konuya fakihlerin mülahazasıyla da yaklaşıldığında, içtihad hataları bir sevap da kazandırır…"

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Darbeci Albaydan 'Hocanın Dilini Kesin Getirin' Talimatı23 Şubat 2017 Perşembe 19:51
  • FETÖ Soruşturmasındaki Mağduriyetleri Gidermek İçin Komisyon Kuruldu23 Şubat 2017 Perşembe 15:59
  • ‘FETÖ İkinci Darbe İçin 800 Askeri Hazır Tuttu’ İddiası23 Şubat 2017 Perşembe 11:44
  • FETÖ'nün 'Ana Darbe Soruşturması' Tamamlandı22 Şubat 2017 Çarşamba 21:14
  • Zekeriya Kuzu: İfadelerimde Belirttiğim Şahısların Yüzde 99'u Hayali21 Şubat 2017 Salı 20:45
  • Kayseri Müftülüğü'ne FETÖ Operasyonu21 Şubat 2017 Salı 12:48
  • FETÖ Sanığı 3 Öğretmene 6 Yıl Hapis Cezası20 Şubat 2017 Pazartesi 21:54
  • "Darbe Yaptım, Cezası İdam da Olsa Canım Acımaz"20 Şubat 2017 Pazartesi 20:27
  • Eski Hakim Gündoğdu, Savcı Sarıkaya ve Çimen Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 18:40
  • HSYK, 227 Hakim ve Savcıyı İhraç Etti20 Şubat 2017 Pazartesi 18:35
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim