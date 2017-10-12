Gülenciler Bylock’u Bilerek Keşmekeşe mi Dönüştürdü? 

Avukat Ali Aktaş, Gülenci yapının ByLock sistemini farklı sitelerde gezinen pek çok kişinin farkında olmadan ByLock’a tahsis edilen IP’lere yönlendirecek şekilde kurguladıklarını, alakasız kişilerin ByLock kullanıcısı görünmelerinin de bundan kaynaklanmış olabileceğinin altını çiziyor.

ByLock meselesiyle ilgili daha önce de çalışmalarını iktibas ettiğimiz Ali Aktaş’ın konuya dair son yazısının ilgili kısımlarını sunuyoruz:

ZOKA; İLGİSİZ KİŞİLERDE ÇIKAN BYLOCK TESPİTLERİNİN NEDENİNE DAİR TESPİTLER YA DA FETÖ'NÜN KAOS PLANI

PDF olarak indirebileceğiniz dilekçemiz Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar’ın 52 sayfalık raporundan da anlaşılacağı üzere tümüyle 2014 yılında faaliyet göstermiş Morbeyin.com adres ve uygulamaları içerisinden bylock.net adresine bağlantı verdiği lakin bu bağlantıların kullanıcıların bylock uygulamasını telefonlarına indirmemiş olması nedeniyle görünür bir tasarım veya web sitesine gitmediği tespit edilmiş bulunmaktadır.

Uygulamaların kullanıcıları çoğunluğu 1x1 piksel ebadında olması muhtemel reklamlara –gözle görmedikleri için- uygulama ekranlarında gezinirken farkına bile varmadan tıkladıkları zaman ByLock’a tahsis edilen IP’lere yönlendirme yapmaktadırlar. Böylelikle kişi hakkında BTK verilerinde 3, 6, 20 vb küçük sayılarda ve farklı günlerde ByLock IP’sine bağlantı tespit edilmektedir.

MİT’in 226 bin ByLock kullanıcı içerisinde 3 günün altında tespit yapılanları listeden çıkartarak 102 bin kişiye indirdiğini biliyoruz. Bu kişilerin çoğunluğunun bu tip uygulamaları kullanırken kullanılan tuzak ile IP tespitine takıldığı aşikârdır.

Balyoz davalarında da uzman adli bilirkişi olarak görev yapmış olan Koray Peksayar raporunda şikayet ettiğimiz ve devletimizin teknik birimlerince araştırılmasını istediğimiz konu şu şekilde izah edilmektedir; “Kısaca: “Mor Beyin” adlı uygulama geliştirici ekip, Google Reklamları ve Google Analytics hizmetlerine bağlantı için sayfa koduyla birlikte kendi belirlediği diğer HTML kodunu, kullanıcının farkındalığı dışında uygulamanın reklam alanı içerisinde gömecek şekilde bir tasarımda bulunduğu ve bu tasarımı yayınladığı uygulamalarda genel olarak kullandığı açık olarak anlaşılmaktadır.

‘ <span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;">’ kodunun da bu ekibin tasarrufuyla ilgi reklam alanında görünmez/nokta halinde yüklettiği ve her iframe yüklenmesinde, yani bu ekibin tasarrufuyla belirlenen iframe yüklenen her uygulama işlevinde, kullanıcı ByLock uygulama sunucusuna bağlantı kurmuş gibi görünecektir”</span></span></span>

ByLock gözaltı ve tutuklamaları içerisinde özellikle;

1. Tek delili ByLock olan,

2. ByLock içeriği dosyalara gelmeyen veya “içerik yoktur” denilen,

3. BTK verilerine göre 3, 6, 19 ve buna yakın düşük rakamlarda IP tespiti gelen şüpheliler/sanıklar var.

Bunların bazıları (Av. Mustafa Yaman, Gültekin Sincar gibi mesela) ömrü boyunca Gülen ve cemaatine karşı tepkisel durmuş, çizgisi belli insanlar. İçlerinde bu şekilde kendisinden emin olduğumuz insanlar olduğu gibi ekte sunduğum mail ve DM çıktılarından da görüleceği gibi farklı sosyal çevrelerden olmak üzere aynı durumda çok sayıda insan bu durumdan şikâyetçi durumda.

Ortak niteliklerini sıraladığımız kişilerin yoğunlukla anılan bu programlardan şikayetçi oldukları hatta Bylock tespit tarihlerine bu programları indirdikleri ve kullandıkları anlaşılmaktadır.

Uygulama içindeki bylock IP’sine yönlendirme sağlayan noktaya tıklamanız halinde yazılımsal olarak wifi dışında mobil hattan internet kullanıldığında sadece mobil hat üzerinden yönlendirme IP’sine gitme imkanı tanıyan kod üretmenin mümkün ve kolay olduğu da ifade edilmektedir.

Uygulamalardan bir tanesinin tanıtım resimlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnus’un olması (ByLock sürücüsünün de Litvanya’da olduğunu hatırlayalım) da dikkat çekicidir.

Haber7.com’da çıkan “Ezan vakti’nde FETÖ izi” haberi de ekte sunulmuştur. Haberde 2016 ylında ABD’ye giden ve dönmeyen bir kişinin de ortak olduğu Ezan Vakti uygulamasının yazılımında kuşkular olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca Sızıntı Dergisi ile aynı yazılım şirketinin altyapısını kullandığı da basında çıkan haberlerde yer almaktadır.

FETÖ Yapısının özellikle 2014 yazından itibaren kendi tabanlarına ByLock yüklettiğini biliyoruz. Bu konuda öylesine bir genişleme sağlamışlardır ki sohbetlere gelen insanlara bile bu uygulamayı yükletmişlerdir. İçeriklerden de anlıyoruz ki bu insanların rüyalar, hurafeler, abartı cemaat kutsamaları ile meşgul edildiğini ve böylece bylock’un “Cemaat Tabanını Uyutma Aparatı” olarak kullanıldığını tespit edebiliyoruz.

Yaygınlaştırmanın yapının asıl işlevsel bölümlerini gizleme ve hedef saptırma amacı taşıyıp taşımadığının anlaşılması çok daha büyük ölçekli bir çalışma ile mümkün olabilecektir.

Lakin böyle bir hedefin amaçlandığı; yukarıda 3 kriterle ortaklaştırdığımız FETÖ-PDY-Cemaat üçlüsünden hiçbiri ile irtibatı olmayan tek kriteri az IP tespitli bylock olan şikâyetçilerin (ki ben sayılarının 8-10 bin civarında olduğunu sanıyorum) de ilerde karşılaşılacak bir kovuşturma-soruşturma sürecinde işin içine katılarak hukuk sisteminin kilitlenmesi ve böylece yüz bini aşan bir kitlenin yargılanma ve mahkum edilmesinin sağlanarak örgütsel hiyerarşinin ve yapıya yönelik toplumsal algının kurtarılmasının amaçlandığını anlayabiliyoruz. Kişisel tespitimiz bu noktadadır.