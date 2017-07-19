Gülen: 15 Temmuz'u Ulusalcı Laik Bir Kesim Yapmış Olabilir

Cumhuriyet gazetesinde yeralan habere göre; Mısır’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj veren FETÖ lideri Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kendilerine yapılan haksızlıkları Avrupa’nın anlaması daha çok kurban vermeleri gerektiğini söyledi.

"ULUSALCI LAİK BİR KESİM YAPMIŞ OLABİLİR"

FETÖ lideri Fetullah Gülen, Mısır’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj verdi. Gülen, “15 Temmuz’da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine kesin olarak bir kesimi suçlayamayacağını ancak ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini söyledi. Gülen, darbe girişiminin olduğu gece darbeyi kınadığını, kendilerine atılan darbe teşebbüsü suçlamasının uluslararası tarafsız bir kuruluş tarafından soruşturulmak üzere Türkiye’ye gelmeyi teklif ettiğini ancak Tayyip Erdoğan’ın bunu kabul etmediğini iddia etti.

"YENİ BİR ASKERİ EYLEM BEKLEMİYORUM"

Fetullah Gülen, Erdoğan’ın Hitler, Stalin ve Mao gibi diktatör olduğunu ileri sürerek, Avrupa’nın kendisini anlaması için daha çok kurban vermeleri gerektiğini iddia etti. Gülen, 15 Temmuz olaylarının gerçek bir askeri darbe veya sistematik bir oyun olsa da Erdoğan'a karşı yeni bir askeri eylem beklemediğini, kendilerine karşı yürütüldüğünü iddia ettiği aşırılıklara rağmen asla böyle bir darbe hareketini kabul etmeyeceğini söyledi.

"MİLLET BİR ÇOBANI BİLE SEÇEBİLİR"

Gülen, Türk milletinin tercihine saygı duyduğunu, ülkeyi yönetmek için bir “çobanı” bile seçebileceğini ancak Tayyip Erdoğan’ın bir diktatör gibi hareket ederek yargıyı kontrol altına aldığını iddia etti. Gülen, ABD Devlet Başkanı Trump’ın kendisini Türkiye’ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye’ye gideceğini öne sürdü.

ERDOĞAN YARGILANIR MI?

Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, FETÖ liderine Türkiye aleyhinde sorular yöneltip Tayyip Erdoğan’ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. Fetullah Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye’de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan’ı desteklediğini söyledi.